Giovane sorpreso a vendere cocaina

Un arresto per droga a Castelfranco e tre ragazzi segnalati tra Castelfranco e Castelnuovo per consumo di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio di una giornata di ordinari controlli sul territorio da parte dei carabinieri. A Castelfranco, giovedì pomeriggio, un 21enne è stato colto in flagranza di reato mentre vendeva una dose di cocaina a due giovani, uno dei quali minorenne, per la somma di 40 euro. Il 21enne è stato arrestato e i due ragazzi sono stati segnalati in Prefettura quali consumatori di droghe. Giovedì notte invece i carabinieri di Vignola sono intervenuti, allertati tramite 112, per una lite nei pressi di un bar a Castelnuovo. Uno dei coinvolti, sorpreso con hashish.