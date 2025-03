Giovani all’estero per fare volontariato

Due progetti di volontariato internazionale per giovani formiginesi di età tra i 18 e i 30 anni a Digione (Francia) e Callan (Irlanda) promossi dal Comune, che sul suo sito ha pubblicato gli avvisi per la selezione. Per partecipare al progetto di Digione, che prevede attività presso un nido d’infanzia indicativamente da aprile a ottobre, serve una conoscenza base del francese. Viaggio, vitto, alloggio sono coperti ed il volontario riceverà un pocket money mensile. La scadenza per la domanda è il 25 marzo, mentre c’è tempo fino al 15 aprile per aderire al progetto a Callan, presso il KCAT Art Centre, da settembre 2025 al giugno 2026.