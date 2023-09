Giovani attori crescono: corso di teatro nel Distretto per ragazzi dai 14 ai 20 anni

Quinta Parete per il terzo anno consecutivo attiva a Fiorano il corso di teatro professionalizzante per ragazzi dai 14 ai 20 anni. Una proposta unica per il territorio del Distretto Ceramico.

un percorso accademico per imparare la professione dell’attore.

Il corso professionalizzante è un progetto che nasce nel 2021 dalla volontà di Quinta Parete di offrire ai giovani una nuova opportunità socio-educativa che, oltre ad andare a colmare un buco nella rosa di offerte esistenti, sia capace di favorire il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze degli adolescenti

anche attraverso il loro diretto coinvolgimento.

Offrire un corso teatrale di questo tipo significa offrire ad un territorio di provincia un nuovo servizio che al momento esiste solo in alcune grandi città, oltre a ciò la presenza di questo percorso formativo sostiene ed incentiva le nuove generazioni a vedere il teatro non solo come una grande passione ma anche come un’opportunità lavorativa. Un modo per investire sui giovani, per formarli artisticamente e culturalmente.

Il corso si svolge a Fiorano e prevede lezioni di tecnica corpo, movimento, voce, dizione e la realizzazione di due spettacoli saggio in un anno. Per quanto riguarda la parte tecnica il corso sarà condotto da Matteo Carnevali e Clelia Cicero al termine

della quale metteranno in scena il primo saggio. La regia del secondo saggio, che sarà replicato più volte nel corso dell’anno nei teatri del Distretto, sarà curata da Julio Dante Greco, attore, regista e docente di teatro. I posti sono limitati e su selezionePer qualsiasi informazione contattare Daniela 342.9337099 per i corsi di Sassuolo e Fiorano Modenese o inviare una mail a [email protected]