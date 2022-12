Giovani, boom di richieste per vivere in montagna

La montagna modenese torna ad essere attrattiva. Raccolte 250 domande presentate da giovani coppie e nuclei familiari, anche composti da una sola persona, il cui richiedente è un under 40, sul Bando Montagna 2022 della Regione Emilia-Romagna. In arrivo per 32 di loro finanziamenti per un valore complessivo di 929.100 euro, erogati entro marzo 2023. Da tre anni a questa parte la Regione sta cercando di invertire la tendenza allo spopolamento dei comuni montani sostenendo gli insediamenti abitativi in montagna. Approvata la nuova graduatoria per aiutare i giovani a comprare casa e vivere in località montane per almeno 5 anni. Le domande finanziate sono state in tutta la regione 175. "Quando parliamo di Appennino emiliano-romagnolo, parliamo di 121 comuni che coprono il 40% del territorio regionale e in cui vivono 450mila cittadini. Un’area tutt’altro che marginale – sottolineano gli assessori regionali alle Politiche abitative e alla Montagna Barbara Lori e Igor Taruffi – che va vista come un grande propulsore di economia, cultura, enogastronomia, turismo e di tutto ciò che ha da offrire. Non può esserci crescita senza una reale valorizzazione dei territori, che passa necessariamente per nuove politiche di contrasto all’abbandono". I contributi a fondo perduto sono compresi tra un minimo di 10mila e un massimo di 30mila euro, e non possono superare il 50% delle spese d’acquisto dell’immobile. Le risorse intercettate in provincia di Modena vanno principalmente a beneficio dei comuni di Pievepelago (9 domande accolte su 18 per 270.000 euro), Fanano (5 domande accolte su 21 per 135.000 euro), Lama Mocogno (4 domande accolte su 20 per 108.100 euro) e Sestola (3 domande accolte su 15 per 90.000 euro). Altre risorse andranno a premiare richieste provenienti da Montese (2 su 14), poi Fiumalbo (5 domande), Guiglia (12 domande), Montecreto (3 domande), Montefiorino (10 domande), Palagano (10 domande), Pavullo (47 domande), Polinago (6 domande), Riolunato (5 domande) e Zocca (22 domande) tutti quanti con una sola domanda che riceverà il contributo. "Si tratta in molti casi – spiega il sindaco di Pievepelago Corrado Ferroni – di persone trasferitesi in città e che ora per le migliorate condizioni create nel nostro comune a livello di servizi sanitari, di formazione scolastica, sportiva, commerciale e di mobilità decidono di tornare a risiedere qui". Chi è rimasto escluso può comunque ancora sperare perché le domande ammissibili, ma ora non finanziate, conservano validità per i 12 mesi successivi alla graduatoria.

Alberto Greco