Giovani democratici, Bastai nuovo segretario

Alessio Bastai è il nuovo segretario dei Giovani Democratici del distretto ceramico. Sassolese, 17 anni, Bastai frequenta il liceo linguistico Formiggini. Succede a Filippo Simeone, attuale segretario regionale GD: già attivista anche di del gruppo FridaysForFuture cittadino, Bastai è stato eletto nel corso del congresso tenutosi presso la Camera del Lavoro alla presenza, tra gli altri, di Serena Lenzotti, consigliera comunale del Pd sassolese che ha portato i saluti del segretario cittadino Nicoletta Bagni, del segretario provinciale GD Matteo Silvestri e del consigliere regionale Luca Sabattini.

Nel suo documento programmatico il neosegretario ha tracciato le tematiche principali a cui saranno improntate le azioni dei GD sul territorio in vista delle campagne elettorali per le amministrative e le europee 2024. "Ci impegneremo – ha detto – a partire dal tema ambientale e dalla lotta alla crisi climatica, dalla transizione energetica alla questione della mobilità, dalla difesa del territorio e della biodiversità alla sostenibilità sociale ed economica. Temi fondamentali – ha aggiunto – sono inoltre lavoro e welfare, settori messi in ginocchio nel nostro paese e in fondo, oggi, all’agenda delle destre".

Il documento verrà integrato dai contributi di altre associazioni del territorio, tra cui Arcigay, FridaysForFuture Sassuolo e ANPI, che sono intervenute al congresso.

"La volontà – ha detto ancora Bastai – è quella di creare un percorso di ascolto allargato: Sassuolo ha delle potenzialità inespresse che è ora di liberare, così come la cittadinanza da anni richiede. Come Giovani Democratici del distretto ceramico ci siamo: per la riconquista elettorale e per una nuova primavera politica, che metta al centro le soluzioni alle crisi che la nostra società e i nostri cittadini stanno vivendo in questo momento storico e politico".

