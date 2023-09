Giovani e aziende, ecco lo ’Young day’

Il Centro per l’Impiego di Modena si vuole avvicinare sempre di più ai giovani per farsi conoscere, indirizzarli all’uso dei servizi offerti e facilitarne la loro occupabilità. Questa la finalità si si vuole cogliere attraverso lo "Young Day", un un evento rivolto ai giovani under 35 organizzato dal Centro per l’Impiego in collaborazione con il Comune di Modena, l’Informagiovani e gli altri Centri per l’Impiego della Provincia. Si terrà giovedì 12 ottobre dalle ore 14.30 a Modena presso "Laboratorio Aperto", in viale Buon Pastore 43. Sarà una giornata di orientamento al lavoro, finalizzata ad offrire occasioni a chi è alla ricerca di un’occupazione. Le persone presenti potranno infatti raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro e di formazione ed essere aiutati dagli operatori del Centro Impiego ad utilizzare gli strumenti più efficaci per cercare lavoro. Potranno inoltre conoscere i profili maggiormente ricercati dalle aziende partecipanti, effettuare colloqui con quelle di maggior interesse e consegnare loro il proprio curriculum. Saranno, infatti, presenti aziende provenienti da diversi settori e zone del nostro territorio, che oltre a raccontare la propria mission ed organizzazione aziendale, presenteranno i profili ricercati, le competenze tecniche e personali maggiormente richieste in fase di selezione e incontreranno direttamente i candidati. I giovani interessati a partecipare devono preventivamente registrarsi online. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina dedicata https:www.agenzialavoro.emr.itagendaprossimi-appuntamenti.