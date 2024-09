Giovani e disabilità dopo la scuola: "Li inseriamo nel mondo del lavoro"

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di Mirandola guardano al futuro dei giovani con disabilità dopo la scuola. Avviato l’anno scorso, verrà riproposto anche quest’anno il "Progetto Raga - Ragazzi Abili Giovani Adulti", curato dal servizio programmazione distrettuale delle politiche di welfare. Il progetto, infatti, vuole rappresentare un "ponte" tra il percorso scolastico e la progettualità di vita futura dei ragazzi. "È un progetto di grande spessore – dice il sindaco di Finale Emilia e presidente Ucman, Claudio Poletti – che vede coinvolti tanti soggetti del territorio che a vario titolo operano nell’ambito delle disabilità, nel tentativo di offrire risposte e soluzioni agli studenti con certificazione L.104/92 residenti nei comuni dell’Unione e che frequentano le classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado". In pratica si tratta di una iniziativa destinata a 28 studenti delle quarte e 20 studenti delle quinte superiori, quindi 48 ragazzi con disabilità che vengono accompagnati con degli educatori professionali verso un percorso di autonomia che li porta o verso il mondo del lavoro o, per quelli che sono più in difficoltà, li avvicina verso realtà socio-ricreative.

Tanti gli attori coinvolti, da Ausl alla cooperativa Gulliver, che fornisce il personale, e anche figure professionali diverse, come uno psicologo che coordina il progetto, come pure gli istituti scolastici, dal Luosi-Pico e Galilei di Mirandola, al Calvi e Morandi di Finale, al Fanti di Carpi, al Malpighi di Crevalcore, al Venturi di Modena e al Greggiati di Poggio Rusco e Ostiglia.

"Il progetto – fa sapere Alberto Calciolari, sindaco di Medolla e assessore competente in Ucman – è finanziato con risorse regionali ed è un bel modo di investire i soldi per aiutare questi ragazzi e anche le loro famiglie, dando ai giovani una prospettiva, in quanto – una volta terminata la scuola – cosa si mettono a fare? Tutto è incerto. Bisogna trovare, invece, un percorso di vita per loro che dia sollievo alle famiglie e dia anche una prospettiva ai ragazzi".

Alberto Greco