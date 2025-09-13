Giovani e inclusione. Ventotto progetti e un milione di euro

Ventotto progetti, quasi un milione di euro, un investimento che guarda lontano e mette al centro le nuove generazioni. È questo il quadro che si delinea per l’area provinciale di Modena con l’approvazione delle ultime graduatorie da parte della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, che ha destinato importanti risorse a interventi in grado di offrire ai giovani ulteriori opportunità di crescita, orientamento e protagonismo.

La presentazione alla stampa delle azioni previste si è tenuta questa mattina nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale di Modena con l’assessore regionale alle Politiche giovanili Giovanni Paglia, l’assessore comunale alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi e la responsabile delle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Marina Mingozzi. I progetti sono il frutto di un impegno che affonda le radici nella legge regionale 14 del 2008 sulle politiche giovanili e nel Fondo nazionale dedicato, e che si articola in più ambiti: dai progetti biennali per il 2025-2026, agli interventi annuali e di sistema, fino ai progetti territoriali.

Solo a Modena e provincia sono 25 le iniziative con ricaduta diretta sul territorio e tre quelle di respiro regionale, capaci di disegnare una mappa ampia e variegata di attività che parlano alle ragazze e ai ragazzi dai 15 ai 35 anni. Al centro ci sono i giovani, con i loro bisogni, le loro passioni e la voglia di trovare spazi di espressione. I progetti finanziati li coinvolgeranno direttamente in laboratori, workshop, attività di orientamento e di comunicazione, iniziative culturali e creative, momenti di socialità e inclusione. Saranno luoghi in cui sperimentare la collaborazione e la crescita personale, occasioni per contrastare il disagio giovanile e rafforzare il senso di comunità.

Una parte significativa dei finanziamenti è dedicata alla rete degli Informagiovani, che verrà consolidata e potenziata con nuovi servizi, tecnologie e strumenti. Ulteriori azioni riguardano il mondo delle web radio, dei fab-lab e dei linguaggi multimediali, con l’obiettivo di valorizzare la creatività giovanile e promuovere un protagonismo diretto.