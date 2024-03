Giovani e social, ecco l’indagine

"Like: giovani e social media" è il titolo dell’iniziativa in programma domani alle 16.30 a San Felice sul Panaro all’auditorium della biblioteca. Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati di un’indagine sociologica che ha interessato i 420 alunni delle classi quarta e quinta della locale scuola primaria "Muratori" e delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado "Pascoli" dell’Istituto comprensivo di San Felice. I giovanissimi di età compresa tra i 9 e i 14 anni, lo scorso 16 e 17 febbraio sono stati coinvolti per rispondere ad un questionario ricco di domande dettagliate che riguardavano utilizzo dei social.