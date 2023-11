"Giovani e violenza, la scuola è il ’luogo chiave’"

Sempre più casi di cronaca lo confermano: la violenza dilaga tra le nuove generazioni. Abbiamo parlato di questo fenomeno e delle sue sfaccettature con Samuele Mollicone, presidente della Cooperativa Sociale Mediando, che da anni si occupa della gestione dei conflitti collaborando, tra i tanti enti, con diverse scuole del territorio modenese.

Nuove generazioni e comportamenti violenti. Come si manifesta questo fenomeno?

"Quando si parla di disagio giovanile, ci si trova ad affrontare due elementi importanti: da un lato c’è la relazione con un mondo adulto con il quale gli adolescenti faticano a riconoscersi; dall’altro, si riscontra una grande difficoltà nella gestione delle emozioni dei più giovani. Quest’ultimo fenomeno, in particolare, provoca delle conseguenze che non vanno sottovalutate: spesso, a livello mediatico, ci si occupa della violenza che si manifesta nei confronti degli altri, tuttavia è importante ribadire che ci troviamo di fronte a un numero in forte crescita di adolescenti che ’implodono’ e rivelano il loro disagio in modo meno eclatante ma ugualmente pericoloso, soprattutto verso se stessi".

Quali sono le cause di questo disagio?

"Oggi, da una parte, ci troviamo di fronte a un’adultizzazione di bambini e preadolescenti, dall’altra, invece, osserviamo tanti ragazzi che stanno diventando giovani adulti, ma faticano a uscire dalle dinamiche adolescenziali: ciò è dovuto, in gran parte, alle sollecitazioni della rete, che si focalizza su questi soggetti come potenziali consumatori, senza tener conto del loro sviluppo psicologico ed emotivo. Ancora, oggi nel mondo giovanile esiste una cultura che tende esternare la violenza: addirittura, alcuni gruppi ragionano con una logica che assomiglia a quella dei ’clan’".

Il motivo?

"Non avendo fiducia in un mondo adulto, anch’esso fragile, tendono a chiudersi nel loro contesto sociale in un clima autoreferenziale e protettivo".

Che ruolo ricoprono, all’interno di questo scenario, i minori non accompagnati?

"In questo momento, soprattutto a Modena ci troviamo in seria difficoltà a causa di questo fenomeno: questi adolescenti si trovano a vivere una fase, già fortemente sotto pressione, con una debolezza in più degli altri. I minori non accompagnati sono una categoria particolarmente a rischio e, spesso la violenza che esternano replica quella che hanno subito nel viaggio o nei contesti sociali dai quali provengono. A Modena, ci sarebbero le competenze per gestire certe situazioni, ma il numero di minori è così elevato che le strutture non bastano. Oggi è necessario che la società investa per non abbandonare questi ragazzi: sarebbe un grave errore, sia verso di loro, sia nei confronti della comunità".

Quali strategie si possono attuare per prevenire il disagio giovanile?

"La prossimità con i ragazzi è decisiva: quando manca questo elemento, non si può mettere in atto alcun progetto di prevenzione. Per aiutare gli adolescenti, è importantissimo strutturare relazioni positive con loro, in un età dove in tanti non riescono ad aprirsi facilmente. L’esperienza di Mediando dimostra come il luogo più importante in cui si può intervenire è la scuola: una delle poche istituzioni che può aprire le porte a relazioni diverse rispetto a quelle che si sperimentano nei propri contesti sociali".

Jacopo Gozzi