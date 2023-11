Giovani e violenza. Viali, nell’ex chiosco il covo della baby gang. Demolizione in arrivo

Non sono diventati soltanto i ‘padroni’ del Parco: all’interno avevano eletto a dimora anche uno dei chioschi abbandonati, dove sono ben visibili recenti tracce di bivacchi, ovvero materassi, indumenti e birre. La violenta bany gang che da mesi mette a segno furti e rapine in centro storico aveva da qualche tempo una vera e propria base nel parco delle Rimembranze: ovvero l’ex Paseo, il chiosco chiuso da anni dove mercoledì notte gli agenti della volante hanno effettuato un sopralluogo. Attività che rientra nell’ambito di servizi rafforzati, finalizzati appunto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle aggregazioni giovanili violente, anche alla luce dei recenti episodi che si sono verificati nella zona del parco Pertini. Nei giorni scorsi, infatti, una 19enne ha denunciato di essere stata molestata sessualmente e picchiata da quattro stranieri. Mercoledì notte quindi equipaggi del reparto prevenzione crimine, diretti da un commissario della questura insieme a finanza, polizia locale e unità cinofile hanno effettuato pattugliamenti, anche appiedati, nell’intera area del parco e tra via Gallucci e corso Adriano. Massimo coordinamento dei servizi di presidio del territorio con l’attività investigativa della squadra mobile sui recenti episodi di rapina occorsi all’interno del parco e nelle zone limitrofe. Nel corso del servizio è stato effettuato quindi il sopralluogo nell’ex chiosco, divenuto punto di ritrovo anche dei ragazzini molesti già attenzionati nella zona. Gli agenti hanno verificato che ignoti erano entrati nel locale in disuso da una finestra: all’interno erano presenti evidenti tracce dei bivacchi. Gli agenti hanno monitorato la struttura fino a tarda notte e la questura ha interessato il Comune che ieri mattina ha subito attivato il proprietario per avviare le attività di sgombero e svuotamento delle masserizie e la successiva chiusura dello stabile, che presto sarà demolito. "Da qualche mese la situazione è ingestibile è intollerabile – afferma un residente – due settimane fa anche io sono stato seguito nel parco. Mi ero avvicinato alla ‘gang’ perché infastidiva due ragazzine: avevano iniziato ad offenderle e questo signore, uno straniero più grande rispetto agli altri, tutti molto giovani, mi ha minacciato. Fortunatamente – continua il giovane – sono riuscito ad allontanarmi e a chiamare la polizia. Due settimane fa, invece, si sono picchiati tra loro con tanto di spranghe: un disastro".