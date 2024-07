Giovani, il nuovo responsabile. Da Verona arriva Davide Caliaro

Dopo la promozione di Andrea Catellani nel ruolo di direttore sportivo, il Modena ha finalmente individuato il suo successore. Come vi avevamo raccontato ad inizio giugno, il nuovo responsabile del settore giovanile canarino è Davide Caliaro (nella foto con Enea Corsi). Veronese, inizia il suo percorso nei club nel Settore Giovanile come allenatore dell’Hellas Verona e del Chievo, nel quale è anche responsabile del progetto Chievo Verona International. Passa poi all’Empoli, alla guida del progetto Empoli Academy e dopo alla Sampdoria, come coordinatore del Settore Giovanile. Nelle ultime tre stagioni è stato responsabile del Settore Giovanile dello Spezia. Ad affiancarlo, Enea Cors, ex Responsabile Tecnico del Centro Federale Territoriale di Urbino (dove è nato) e con un passato recente alla Vis Pesaro: in biancorosso inizia da vice-allenatore della Primavera, poi per tre stagioni ha svolto il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. I due andranno a ricoprire effettivamente i ruoli che erano di Catellani e di Alessandro Consolati, braccio destro dell’attuale ds e coordinatore tecnico molto vicino alle vicende della Primavera di Paolo Mandelli in quello che era (e rimarrà con Corsi) un filo direttissimo tra giovani e prima squadra, come dimostrato dalla valorizzazione di alcune pedine e si ricordi, ad esempio, di Olivieri, Ghillani e Oliva, autori della firma sul loro primo contratto da professionisti. Una scelta di continuità, naturalmente. Il lavoro svolto nell’ultimo anno (con la promozione della Primavera e annessi trofei) non poteva essere disperso, a maggior ragione quest’anno, con gli investimenti da mettere a budget per la formazione di Mandelli e, di conseguenza a cascata, per tutte le altre.

a.t.