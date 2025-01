Giovani protagonisti: "Giochi, teatro, cucina per crescere insieme"

La collettività e il Comune di Modena inaugurano il 2025 con due iniziative dal basso, o meglio "Peer to Peer" e "Dai giovani e per i giovani" come commenta per Fondazione Modena Silvia Menabue, che insieme alle associazioni di volontariato, il Comune, rappresentato dall’assessore alle politiche giovanili Bortolomasi, e ai giovani volontari stessi ha inaugurato i progetti ‘Hub in Polis’ e ‘Fuori Radar’.

Questi progetti coinvolgono oltre dieci realtà attive sul territorio e si svilupperanno da gennaio a giugno di quest’anno con 12 eventi gratuiti e visualizzabili sul sito www.fuoriradarmodena.it. Nati grazie "all’interesse e alla cooperazione di realtà locali che hanno dato vita a una rete, a un ecosistema collaborativo rivolto ai giovani che magari ad oggi hanno riscontrato incertezze o difficoltà nello studio o nel lavoro, che sono fragili da un punto di vista anche solo linguistico o curiosi per offrire loro laboratori che consentano di sviluppare nuove skill, interagire, fare rete o trovare idee per le strade che vorranno seguire", chiosa Bortolomasi. E i laboratori selezionati attraverso i due progetti sono di sicuro "completi e variegati", come descritti dai rappresentanti dei gruppi vincitori.

Si va da un laboratorio di cucito artigianale, che inizierà a breve, a un programma di incontri per migliorare le proprie capacità di relazione, anche sul lavoro, e le soft skill, come il preparare il proprio curriculum vitae, affrontare selezioni e presentarsi a un colloquio. Anche grazie alla collaborazione di specialisti famosi e non nei vari settori. La creazione e editing di video, podcast e progetti visivi come la litografia arricchiscono l’offerta creativa. Magari, tutto questo, anche attraverso il teatro (public speaking, improvvisazione) o attraverso i giochi di ruolo. Per non parlare di musica, cucina o attività di affiancamento linguistico per i giovani.

I corsi, già visionabili, sono composti da slot/seminari "non troppo pesanti, 10 o 20 ore al massimo, così che i ragazzi non le vedano come un peso ma come un’opportunità, una prova che lasci loro qualcosa" continua Francesca Malagoli, direttore di ForModena "e sono modulabili a piacere: si può sceglierne uno o tutti".

La rete "di giovani per i giovani" è supportata dal presidente della polisportiva S.Faustino Pier Nicola Tartaglione, che ospiterà la maggior parte delle iniziative in una sala dedicata in via di allestimento. "La polisportiva quest anno compie 100 anni. Abbiamo abbracciato con piacere l’opportunità di fornire uno spazio a chi avendo le energie e le idee ne ha bisogno. E’ l’occasione per festeggiare il secolo della polisportiva riportandola da circolo a comunità".