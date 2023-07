Giovani sempre più isolati La scuola corre ai ripari

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, la Giunta ha deliberato di destinare 15mila euro alla rete degli sportelli psicologici e dei progetti finalizzati al benessere scolastico, da ripartire tra i quattro istituti superiori e il Centro di formazione professionale Nazareno. Si tratta di risorse economiche assegnate dall’Ausl per gli interventi di prossimità e dal Tavolo di Piano per il ‘Progetto Adolescenza’. "Ribadiamo l’importanza di azioni come queste – afferma Davide Dalle Ave, assessore a Scuola e politiche giovanili – per rafforzare la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio su progetti concreti finalizzati al benessere scolastico, alla riduzione del disagio, al contrasto al bullismo e ai fenomeni di discriminazione di genere, importantissimi soprattutto in questi anni di ripresa delle attività dopo le ingenti limitazioni dovute al Covid".

A delineare l’importanza di questi strumenti e interventi a sostegno dei ragazzi contribuisce anche il Centro adolescenza Ausl: "Le richieste che riceviamo riguardano i disturbi emotivi più comuni: ansia, tristezza, disturbi dell’adattamento – affermano Maria Corvese, psicologa responsabile dell’Unità operative Centro Adolescenza Ausl –. Il Covid ha generato un malessere psicologico in tutte le fasce d’età. In tutti i servizi nel 2021 si sono registrati picchi di richieste di aiuto psicologico. Per la fascia 11-19 anni si è trattato di un’accelerazione di crescita di una domanda di cura psicologica il cui trend era già ascendente. Come se i nodi di malessere fossero arrivati al pettine tutti in una volta". Anche nel distretto di Carpi è stato attivato il Progetto ‘Ri-So’ dell’Ausl di Modena: fa riferimento al fenomeno del ‘ritiro sociale’, una manifestazione di sofferenza sempre più diffusa tra gli adolescenti che tendono a ridurre progressivamente le relazioni amicali e nel tempo anche la frequentazione dei contesti sociali e scolastici per arrivare, talvolta, a rinchiudersi nella loro stanza. "Nel distretto di Carpi, nel periodo gennaio-giugno 2023 sono stati 20 gli adolescenti per le cui famiglie è stato attivato un percorso di consulenza del progetto ‘Ri-So’ – spiega Nicole Bedetti, psicologa e psicoterapeuta, referente del progetto per il Distretto di Carpi –. Di recente abbiamo tenuto dei laboratori che hanno permesso agli adulti, soprattutto genitori, di portare domande e confrontarsi rispetto al proprio ruolo educativo. I partecipanti hanno condiviso la necessità di capire meglio quali sono le sfide che i ragazzi devono affrontare oggi per crescere". "Abbiamo notato che i giovani usano bene i servizi messi a loro disposizione – proseguono le due psicologhe -. I temi che portano a questi servizi sono i medesimi: ansia, tristezza, problemi di relazione, insicurezze rispetto alla propria adeguatezza fisica, emotiva, relazionale.".

