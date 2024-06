Giovani stelle della danza. Elena, Sofia, Julia e Carlotta conquistano i palcoscenici dei grandi teatri internazionali

Un sogno che si avvera quello di Elena, Sofia, Jiulia e Carlotta che grazie alla loro tenacia e bravura avranno l’opportunità di praticare tirocini in scuole all’avanguardia e in compagnie teatrali tra le più riconosciute d’Europa. Scuola, allenamenti, studio, famiglia e amici scandiscono le giornate e le settimane delle giovani atlete accumunate da un’immensa passione per la danza. "LaCapriola è una scuola storica che da 40 anni rimane un punto di riferimento importante nel panorama dell’educazione artistica. Le quattro ragazze hanno ottenuto dei risultati sorprendenti. Danzare in compagnie molto importanti è un’occasione incredibile a cui ogni ballerino ambisce. L’augurio è che tutte loro possano spiccare il volo e realizzare i propri desideri", ha affermato Martina Tronchetti (nella foto), direttrice della scuola di Danza LaCapriola, insegnante e coreografa. Martina Tronchetti, quest’anno, si è aggiudicata il Premio Internazionale di Danza Città di Rieti per la sua composizione coreografica, "relatività ristretta", danzata da Elena e Sofia.

"Uno dei miei piani per il futuro è fare la ballerina professionista. Un percorso facile che richiede tanti sacrifici e molta determinazione, ma la vita è una sola ed è doveroso provarci. La danza mi permette di entrare nella mia bolla e di non pensare ad altro. Ho l’opportunità di entrare in relazione con le mie compagne ma anche con professionisti di spessore", ha dichiarato Sofia Buffagni, vincitrice di un tirocinio presso il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto di Reggio Emilia. Medaglie e prestigiosi riconoscimenti Internazionali sono il risultato del talento, dell’impegno e della passione per la danza di quattro giovani ballerine che sperano di realizzare un sogno. "Ho 17 anni e pratico danza da 7, per me è un modo per uscire dai problemi della vita, un modo per sfogarmi. Mi ha aiutato a ritrovare l’amore per lo sport che avevo perso, quando ho cominciato a frequentare LaCapriola ho immediatamente capito di trovarmi nel posto giusto", ha raccontato commossa Julia Franchini Gonzales, vincitrice di un tirocinio presso il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto. Carlotta e Elena si sono aggiudicate anche il primo premio nella categoria passi a due con "not ask help, if you need help". "Ho cominciato danza a 4 anni, è sempre stata la mia passione e mi ha sempre accompagnata. Non è facile conciliare scuola e danza, è complicato ma con costanza e impegno se si desidera davvero realizzare un sogno si può fare tutto", ha riferito Carlotta Zucchetti, vincitrice di un tirocinio presso la Göteborg Opera Dance Company in Svezia e presso Ivgi&Greben in Olanda. Le quattro ballerine e oltre 600 allievi della scuola di danza LaCapriola saranno protagonisti dello spettacolo "La vera bellezza si trova nel cuore" nel suggestivo Teatro Comunale di Modena Pavarotti, dal 12 al 14 giugno. "Sono molto orgogliosa di questa opportunità, un’esperienza che sarà per me un arricchimento, sia dal punto di vista delle mie basi di danza e sia socialmente perchè dovrò rapportarmi con persone che parlano un’altra lingua", ha concluso Elena Basso, vincitrice di un Tirocinio presso il Ballet Croatian National Theater in Croazia e presso Ivgi&Greben in Olanda.