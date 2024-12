Giovani talenti. I tre capolavori di Ciajkovskij

È un incontro di giovani e splendidi talenti, quello che il teatro Conunale Pavarotti Freni ci offrirà stasera alle 20.30 per il nuovo appuntamento della stagione concertistica. La Filarmonica del Comunale di Modena – che la scorsa settimana è stata impegnata anche nell’applauditissimo ’Così fan tutte’ – sarà diretta dal maestro Giuseppe Mengoli: solista ospite, il violoncellista Ettore Pagano. Li ascolteremo in tre celebri capolavori per violoncello e orchestra di Ciajkovskij, il ’Pezzo capriccioso in si minore op.62’, il ’Notturno in re minore op.19’ e le ’Variazioni su un tema rococò’, seguite dalla Sinfonia ‘Scozzese’ di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Giovani e già in primissimo piano nel panorama della musica classica i due protagonisti della serata. Vincitore del concorso Gustav Mahler 2023, il maestro Giuseppe Mengoli, 31 anni, salentino, ha debuttato come direttore nel 2018 con la Gustav Mahler Jugend Orchester, di cui è stato anche primo violino, così come della Filarmonica Toscanini. Negli anni scorsi è stato nominato assistente direttore di Lorenzo Viotti alla Netherlands Philharmonic Orchestra e alla Dutch National Opera di Amsterdam. In questa stagione debutterà anche con l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, la Filarmonica di Dresda e ritornerà all’Orchestra sinfonica nazionale della Rai di Torino. Ancora più giovane è Ettore Pagano, classe 2003, romano. Ha iniziato a studiare il violoncello a 9 anni. Allievo dell’Accademia Chigiana sotto la guida di Antonio Meneses e David Geringas, ha frequentato la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo e l’Accademia Stauffer di Cremona, e si è laureato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Dal 2013 a oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre quaranta concorsi nazionali e internazionali: particolarmente prestigiosi il riconoscimento ottenuto dalla New York International Artist Association e quello dedicato ai ‘Giovani musicisti’ promosso dalla Filarmonica della Scala.