Giovani talenti sulla scia di Bertoli. Ai Giardini Ducali comincia la sfida

di Stefano Marchetti

"Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro": proprio questa canzone, "A muso duro", è stata come il ‘manifesto’ di Pierangelo Bertoli e del suo percorso creativo. Stasera alle 21 ai Giardini Ducali di Modena (con ingresso gratuito) prenderà ufficialmente il via l’11ª edizione del premio a lui dedicato, con la direzione artistica del figlio Alberto Bertoli e di Riccardo Benini: assisteremo a una sfida fra 24 nuovi cantautori che puntano a conquistare uno degli otto posti per le finali in programma al teatro Carani di Sassuolo dall’8 al 10 novembre. "Siamo davvero molto emozionati per questo nuovo debutto – spiega Riccardo Benini –. Abbiamo ricevuto centinaia di iscrizioni da tutta Italia e non solo, e lo vediamo anche come un segno di affetto verso Pierangelo Bertoli, il cui messaggio è tuttora di profonda attualità. E siamo altrettanto felici di avviare qui a Modena il viaggio del premio che poi in autunno tornerà a concludersi a Sassuolo, la città di Bertoli, nel teatro Carani finalmente riaperto". Ecco chi saranno i concorrenti di questa serata speciale che verrà condotta da Gigi Zini. Da Rieti arriva Colangeli, da Chieti Brigida, da Savona Emanuele Dabbono, da Genova Rng, da Fermo Xgiovane Band, da Roma Maladie Des If, Fra, Ale Ore ed Emancipo, da Rimini Luca Fol, da Bruxelles Gianluca Mazzarella, da L’Aquila Francescoscrivecose e Giulia Museo, da Arezzo Claudia Salvini, da Milano Mmara, da Vicenza Clamore e Stiv Lo-Ba, da Ancona Silvia Ridolfi e Francesco Pecs, da Firenze Giacomo Rossetti e il duo Vesbek, da Messina Marco Germanotta e RaccontoRiccardo, da Padova Filippo Pizzo. Ospiti dell’appuntamento ai Giardini saranno Alberto Bertoli ed Emanuele Conte, vincitore assoluto della scorsa edizione del premio. La giuria sarà composta da vari addetti ai lavori, fra cui Maurizio Tirelli, Wilko, Marco Ligabue e Ferdinando Bruno, manager di Bertoli e organizzatore di eventi.

Il premio per la sezione Nuovi Cantautori (che verrà conferito alle finali di novembre) consiste in un riconoscimento di 4000 euro, oltre alla partecipazione a manifestazioni e programmi tv e radio. A uno dei giovani artisti sarà anche assegnata la targa Michele Merlo con un premio per il miglior testo. Uno dei finalisti che non abbia ancora compiuto i 35 anni riceverà poi una borsa di studio. Saranno anche attribuiti il premio Nuovo Imaie per la realizzazione di un tour. Anche per questa edizione il premio Bertoli si avvale del prestigioso patrocinio del Club Tenco.