Giovanissimi Crp Bortolotti Pievepelago vice campioni regionali in memoria di Fabio Capasso

Vice campioni regionali: a poco più di un anno dalla prematura scomparsa a 44 anni del proprio allenatore Fabio Capasso, la formazione calcistica Giovanissimi del Crp Bortolotti Pievepelago dopo essersi laureata campione CSI del girone B categoria 2011, si è arresa solo ai calci di rigore nella finalissima regionale a Cesenatico contro il Junior Fiorano. "I nostri ragazzi sono stati strepitosi -dicono i responsabili della squadra- e hanno giocato alla pari con una squadra molto forte, concludendo così una stagione strepitosa sotto la guida di mister Silvio Zinanni, con vice Mimmo Franzese e collaboratore Simone Verucchi, mentre Fabio Serafini è il Direttore Sportivo". "Una grande emozione ed uno sguardo all’Alto", hanno detto dirigenti, allenatori e atleti della formazione, in cui militano anche Gioele e Sebastian Capasso figli di Fabio. Era stato proprio Capasso assieme a Mimmo Franzese a creare sette anni fa la formazione che offre sport e socialità a tanti giovani del paese. "Come avevamo promesso al suo funerale -dicono gli amici- Fabio è rimasto sempre un esempio da seguire, per il valore dei suoi insegnamenti tecnici ma soprattutto di comportamento leale sia in campo che fuori". Fabio Capasso morì in conseguenza a complicazioni post operatorie dopo un infarto del miocardio. L’epigrafe fu dedicata ai suoi cari ed ai suoi giovani calciatori: "Non vi ho abbandonato, ho solo lasciato la vostra mano per farvi spiccare il volo e segnare il più bel gol della vostra vita… Non abbandonate mai il vostro sogno! Io sarò sempre nel raggio di sole che illumina quel grande prato verde".

g.p.