"Giovanissimi rapinati, fallite le politiche d’accoglienza"

Fratelli d’Italia è intevenuta sulla rapina ai danni di giovanissimi avvenuta sabato sera in viale Peruzzi, nella zona delle piscine, compiuta da due coetanei di origine straniera.

"A preoccupare – dichiara Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo in consiglio comunale a Carpi – è il profilo degli aggressori, stranieri, che evidenzia un ulteriore fallimento delle politiche di integrazione tanto sbandierate dalla sinistra. Chi si riempie la bocca della parola “integrazione” dovrebbe innanzitutto fare i conti con la realtà: non si può parlare di vera integrazione se si chiudono gli occhi davanti ai comportamenti violenti e illegali di una parte della popolazione immigrata".

"Questo grave episodio – , prosegue Tommaso Casolari, vicecapogruppo in consiglio comunale – conferma ancora una volta come il fenomeno della criminalità giovanile, spesso straniera, stia diventando sempre più preoccupante a Carpi. Una realtà che Fratelli d’Italia denuncia da tempo, mentre la sinistra al governo della città ha scelto costantemente di minimizzare e ignorare, preferendo raccontare una città sicura che, nei fatti, non esiste più e un modello di integrazione immaginario che nella realtà è totalmente fallito. Chiediamo con forza più controlli, più presenza delle forze dell’ordine e tolleranza zero verso chi delinque, anche quando si tratta di minori ed esprimiamo piena solidarietà ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che con coraggio hanno denunciato l’accaduto".

m. s. c.