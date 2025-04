Giovanni Bergamini presenta il suo libro in auditorium

Domani alle 21 lo scrittore Giovanni Bergamini presenta all’auditorium di viale Campi 41/b, il suo nuovo romanzo, "Il falò del patriarca. La storia di Nina" (Massimo Soncini Editore). Dialoga con lui un rappresentante dell’amministrazione comunale, mentre Giovanna Pullè leggerà dei brani del libro. Il romanzo, ambientato al termine della Seconda guerra mondiale, sarà un’emozionante cavalcata nell’amore giovane ed eterno dentro un mondo che si proietta nel futuro. In una campagna silenziosa e ancestrale, dall’aria magica, vite e generazioni intrecciano speranze, esaltazione e delusioni. Sarà intorno al falò di San Silvestro, che le tessere del mosaico delle singole vite finiranno per ricomporsi, delineando il volto sconosciuto del Domani. La guerra è appena finita, il governo Parri, il governo dei partigiani, rappresenta al livello più alto le istanze di rinnovamento sociale che daranno a tutti, un futuro di dignità. Questo, almeno, è quel che credono i contadini di questo lembo sperduto della pianura padana. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.