Carpi, 24 dicembre 2021 - Il boato dell'esplosione all’ora di cena (video), le fiamme e Giovanni Bozzolo, giovane professore del liceo Fanti, morto carbonizzato accanto all’amico, che ora lotta in ospedale con ustioni gravissime. Tragedia ieri sera poco dopo le 20 in via Mar Tirreno a Fossoli di Carpi. Un’esplosione ha fatto sobbalzare i residenti della palazzina di sei piani, un edificio nuovo color mattone al civico 16.

Un incidente, pare, mentre i due giovani stavano armeggiando insieme su un’auto, una Renault 4, nella rimessa interrata. E’ possibile che volessero sistemarla per un guasto o per una semplice manutenzione, ma sarà un dettaglio che le indagini dovranno chiarire, dopo aver raccolto anche la testimonianza del sopravvissuto.

Quello che pare certo è che accanto ai due amici ci fosse una stufetta accesa, per riscaldarsi dalle temperature rigide. I fumi della benzina avrebbero fatto da detonatore, provocando l’esplosione, a contatto con la stufetta. Più nello specifico, mentre la Renault era su un cric pare che l’auto abbia perso benzina, il vapore ha saturato l’ambiente e una stufetta a gpl presente nel garage ha fatto da innesco.

La vittima è Giovanni Bozzolo, 27 anni, morto sul colpo. I suoi resti sono stati ritrovati carbonizzati e a nulla sono valsi i soccorsi tempestivi. Sul posto i vigili del fuoco con 2 camion e altri due mezzi in supporto, oltre ai carabinieri, che coordinano le indagini, e alla polizia di stato. I vicini avrebbero sollevato la saracinesca perché sentivano lamenti: sarebbe quindi uscito l’amico, con le mani sanguinanti, vistose ustioni e praticamente senza vestiti.

E’ stato portato immediatamente, in elicottero, al Centro ustionati del Bufalini di Cesena. Una tragedia terribile l’antivigilia di Natale che ha scosso tutta la città. Giovanni Bozzolo era a Carpi soltanto da pochi mesi, era un supplente annuale e insegnava matematica, materia nella quale si era laureato. Presumibilmente era qui da settmebre quando era stato chiamato per insegnare al liceo Fanti.

"L’ho visto proprio questa mattina (ieri, ndr) – spiega la preside Alda Barbi – sono choccata, non riesco a crederci". Non si capacita dell’accaduto nemmeno il prozio, che abita a Cibeno, unico parente prossimo mentre tutto il resto della famiglia è in Calabria. "Ho sperato fino all’ultimo che non fosse lui" dice sotto choc.

Una giovane vita spezzata: sui social Bozzolo riportava tante citazioni, da Chaplin a Gandhi e in tanti post rendeva omaggio a Mia Martini, sua conterranea. Nella palazzina sono tutti senza parole, abitava lì da pochi mesi ed era entusiasta del suo lavoro. I residenti sono scesi in strada appena hanno sentito il via-vai di sirene, increduli per l’accaduto. Da verificare anche eventuali danni al resto della palazzina, di recente costruzione; pare che non ci siano problemi strutturali dovuti all’esplosione.