Giovanni Sorlini: "Colture resilienti: così Inalca riscrive la filiera della carne"

Da Spilamberto, cuore agricolo della provincia di Modena, Inalca guarda al futuro dell’alimentazione e della sostenibilità. Con la società agricola Corticella, che gestisce dieci aziende fra Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il gruppo controllato da Cremonini è oggi uno dei principali allevatori italiani di bovini da carne. Qui si sperimentano nuove colture resilienti come il sorgo, si producono biogas e fertilizzanti organici, si applicano modelli di economia circolare che trasformano i sottoprodotti della carne in risorse per l’agricoltura, l’industria e perfino la medicina. Giovanni Sorlini, responsabile Qualità, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile di Inalca, sarà ospite il 23 settembre al Festival Agrofutua organizzato da Qn, Il Resto del Carlino, la Nazione alla Biblioteca Delfini (ore 18).

Perché Corticella è così strategica per Inalca?

"Corticella è il nostro polo agricolo e zootecnico. Gestiamo oltre 2.300 ettari di terreni e circa 180 mila bovini, tra allevamenti diretti e convenzionati con contratti di soccida. È qui che garantiamo l’approvvigionamento di materia prima, ma anche la sostenibilità della filiera. Corticella è il luogo dove uniamo tradizione agricola e innovazione"

Il patrimonio bovino in Italia è in calo. Come avete reagito a questa situazione?

"Il tasso di autoapprovvigionamento nazionale è sceso al 40%. Per questo è fondamentale sostenere la produzione primaria e assicurare contratti stabili di fornitura basati su aspetti di qualità, benessere animale e sostenibilità. Un importante strumento che consente questa integrazione sono i contratti di filiera che consentono all’allevatore l’accesso a fondi di sostegno e sviluppo, a fronte di precisi impegni su questi temi. Grazie a questo sforzo oggi possiamo garantire continuità produttiva, qualità delle carni e tracciabilità, anche con una piattaforma digitale che Inalca ha sviluppato e mette a disposizione dei propri allevatori per la gestione avanzata degli allevamenti e per affrontare importanti scadenze normative, prima fra tutte il nuovo regolamento europeo contro la deforestazione che entrerà in vigore il 30 dicembre 2025".

La digitalizzazione può diventare un supporto anche per gli allevatori?

"Certo. Oltre ad affrontare normative sempre più stringenti, li aiuta a partecipare a schemi volontari di certificazione come il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale o il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. Sono strumenti complessi che consentono la valorizzazione del prodotto, soprattutto verso la grande distribuzione e il Food Service, oltre all’accesso a forme di premialità".

Molto del vostro lavoro ruota attorno all’economia circolare. In che modo Corticella interpreta questo modello?

Con un approccio concreto. Usiamo biomasse non edibili per produrre biogas e biometano, valorizziamo il digestato come fertilizzante e riduciamo l’uso di prodotti chimici. Promuoviamo colture alternative al mais come orzo e triticale, più resilienti e capaci di migliorare la fertilità dei suoli".

A Spilamberto avete lanciato una sperimentazione sul sorgo. Di cosa si tratta?

"Il sorgo è una coltura resistente ai cambiamenti climatici, agli stress termici e meno esigente in acqua. Nei prossimi tre anni a Corticella testeremo nuovi schemi colturali, raccoglieremo dati meteo e fisico-chimici per gestire al meglio i suoli e sviluppare pratiche agronomiche più sostenibili. L’obiettivo è nutrire gli animali, ma anche proteggere la terra tramite l’utilizzo delle più avanzate tecniche di agricoltura e zootecnia di precisione".

Sul fronte industriale, quali applicazioni circolari avete sviluppato?

"Dal pericardio bovino ricaviamo materiali per il settore biomedicale, dalle ossa otteniamo sego alimentare e collagene per il settore farmaceutico, fino ai fertilizzanti organici ricchi di fosfati".

Qual è la sfida più grande che vi attende?

Convincere tutti gli stakeholder, banche comprese, che la sostenibilità deve tradursi nell’adozione di tecniche di agricoltura rigenerativa che hanno dimostrato un’effettiva capacità di ridurre le emissioni di CO2 che Inalca promuove a tutti i livelli della filiera. Una sfida che deve essere affrontata in modo sistemico e deve coinvolgere anche gli enti di ricerca, soprattutto in una filiera complessa come la zootecnia. Corticella è il nostro laboratorio per dimostrare che questo modello funziona".

m.p.