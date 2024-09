Giovanni Taurasi presenta il suo: "Inganno del secolo"

Si terrà martedì 1° ottobre alle 18.30 nella sala Giacomo Ulivi di via Ciro Menotti 137 a Modena la presentazione de L’inganno del secolo, romanzo scritto dallo storico Giovanni Taurasi. Il volume esce per l’editore modenese Artestampa e sarà disponibile in anteprima nel corso della presentazione. Ne discuterà con l’autore la giornalista Miriam Accardo. Intervengono Andrea Bortolamasi Assessore alla cultura del comune di Modena e Metella Montanari, Direttrice dell’Istituto storico di Modena che promuove la presentazione.

Giovani Taurasi, ricercatore e divulgatore storico ha pubblicato e curato numerosi libri di storia locale e nazionale, realizzato mostre, podcast e spettacoli sul Novecento. L’inganno del secolo è il suo primo romanzo. Si tratta di un giallo storico che si sviluppa in epoche e paesi diversi tra Otto e Novecento.