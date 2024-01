Giovannini all’Entella, Guiebre al Bari

La notizia era nell’aria da tempo, anche se per alcuni giorni si è pensato che potesse a sorpresa rimanere a disposizione di Paolo Bianco fino alla fine del campionato. Così non è stato, e da ieri Romeo Giovannini è un giocatore dell’Entella. Il centrocampista offensivo savonese si trasferisce così nel Levante ligure fino alla fine della stagione, con la formula del prestito secco oneroso: sono state 49 le presenze in canarino per lui, da quando nell’estate 2021 arrivò dal Carpi. Un solo gol all’attivo, quello più meno di un anno fa al Braglia contro il Cosenza. In questa stagione Giovannini era stato utilizzato solo in brevi spezzoni di partita, per un totale di soli 24 minuti; ora cercherà continuità a Chiavari, in una squadra che dopo un avvio di campionato non brillantissimo si è ripresa ed installata in zona playoff nel girone B della serie C. Mancano due soli giorni alla fine della sessione invernale del calciomercato (si chiuderà infatti domani sera), e vedremo se, oltre alla cessione di Guiebre sempre più vicino al Bari, la società gialloblu nelle ultime ore di trattative metterà a segno un paio di colpi last minute.

Difficile un attaccante più probabile un centrocampista e/o un difensore. Intanto la squadra prosegue a lavorare in vista della trasferta di sabato a Genova contro la Sampdoria. Gara in cui tornerà a disposizione Pergreffi che ha scontato la giornata di squalifica. Ieri Paolo Bianco ha diretto due sedute di allenamento: al mattino esercitazioni tecnico tattiche al campo Zelocchi, nel pomeriggio lavoro in palestra. Percorsi di recupero invece per gli infortunati Duca, Gargiulo ed Oukhadda. A Marassi sarà sicuramente assente Jacopo Manconi, che già aveva saltato il derby con il Parma di sabato scorso. Come evidenziato dal Modena in un comunicato uscito nel pomeriggio di ieri, l’attaccante gialloblu, che aveva accusato un forte aumento della temperatura prima del match con i ducali, era stato ricoverato per alcuni giorni nella struttura complessa di urologia dell’ospedale di Baggiovara per una infezione alle vie urinarie, fortunatamente in fase di risoluzione. Dimesso ieri dal nosocomio, dovrà rimanere a riposo ancora per qualche giorno prima della ripresa dell’attività.

San Geminiano Oggi, nella tradizionale fiera per la festa del Patrono, il Modena allestirà in piazza XX settembre uno stand, aperto dalle 9.30 alle 19, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali, maglie gara comprese. Dalle 17 alle 18 allo stand sarà presente Thomas Battistella, che sarà a disposizione dei tifosi canarini per fotografie ed autografi.

a.b.