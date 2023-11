"Giovedì Gastronomici: un Tour alla Scoperta dei Sapori Locali"

Fino al 23 novembre, per altri tre giovedì, si potrà partecipare alla diciassettesima edizione dei Giovedì Gastronomici, l’iniziativa di promozione della ristorazione modenese ideata da Fiepet Confesercenti. Con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici e territorio, i Giovedì Gastronomici propongono un tour alla scoperta dei sapori locali in 25 ristoranti selezionati del territorio dove è possibile assaggiare piatti rivisitati e pensati proprio per la rassegna preparati con i prodotti Doc, Dop e Igp locali tra i quali cotechino, zampone, Parmigiano Reggiano, prosciutto di Modena, Aceto Balsamico tradizionale di Modena, Lambrusco, amarena brusca e ciliegia di Vignola. L’elenco dei ristoranti e i menù sono visionabili sul sito Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “admin22.antherica.com” www.giovedigastronomici.it ma anche sui social ufficiali dei Giovedì Gastronomici e di Confesercenti Modena dove, per tutto il periodo della rassegna, si possono vedere anche tutte le immagini e i video dei 25 locali aderenti, dei piatti proposti e dei loro menù.

"La rassegna sta andando bene – afferma Catia Fornari, Presidente Provinciale Fiepet Confesercenti – e il numero di partecipanti è in crescita rispetto al 2022. Negli anni l’iniziativa è cresciuta mantenendo vivo però il concetto che sta alla base dei Giovedì Gastronomici: promuovere la ristorazione locale attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze modenesi". Tutti i ristoranti offrono un menu degustazione completo, dall’antipasto al dolce, in alcuni casi anche bevande comprese, a un prezzo speciale per questa rassegna: da 25,00 a 40,00 euro.