Gioventù Musicale, 11 concerti nei luoghi simbolo

"Le radici altro non sono che il gambo, il gambo altro non è che la foglia, la foglia altro non è che il fiore, variazioni dello stesso pensiero", scriveva nel 1932 il compositore Anton Webern. "Nel mondo naturale esiste una coerenza che lega tutto. Ed esistono profonde strutture archetipe da cui discendono tutte le altre forme, vegetali e non, connettendo il mondo ‘spirituale’ e delle idee a quello fisico", sottolinea Luca Benatti, curatore artistico della sede modenese della Gioventù Musicale. Anche la musica è evoluzione, esito di forze creatrici, e "Radici, rami, foglie" è il filo conduttore della nuova stagione di "MusicaCantoParola", progettata dalla Gmi con l’associazione corale Gazzotti e Tempo di musica, grazie al sostegno della Fondazione di Modena e del Comune. Undici concerti toccheranno luoghi simbolo di Modena, dal Duomo alle storiche chiese al Collegio San Carlo.

L’apertura, il 18 ottobre, sarà proprio in Sant’Agostino con il Quartetto di Cremona, fra i migliori gruppi cameristici, che proporrà "L’Arte della fuga" di Bach, caposaldo della cultura occidentale, opera meravigliosa e incompiuta. E la chiusura, il 20 maggio (in collaborazione con il festival Trame Sonore), con i solisti dell’Orchestra da camera di Mantova (nella foto), diretti da Alessandro Maria Carnelli, nella Sinfonia n. 1 di Mahler trascritta da Klaus Simon: una partitura che lo stesso compositore voleva eseguita "Wie ein Naturlaut", come un suono della natura. Come sempre, la Gmi ospiterà splendidi musicisti di grande talento che si stanno affacciando alla scena internazionale, come il violinista ucraino Dmytro Udovychenko, vincitore del concorso Regina Elisabetta di Bruxelles (28 marzo), o il pianista Gabriele Strata che fra pochi giorni sarà finalista al concorso Chopin di Varsavia (7 marzo), e i fiati dell’Alinde Quintet, formazione ceca vincitrice del concorso Ard di Monaco (11 aprile).

Assai prestigioso l’impegno del Coro Filarmonico di Modena ‘Gazzotti’, diretto da Giulia Manicardi, che il 22 novembre in Duomo si unirà alla Cappella musicale di Reggio Emilia (guidata da Silvia Perucchetti), con l’organista Stefano Pellini, per celebrare i 500 anni di Giovanni Pierluigi da Palestrina, "princeps musicae", abbinandoli ai 90 anni di Arvo Pärt in un dialogo fra le epoche, poi in primavera ci offrirà lo splendore del repertorio corale inglese. Una ‘chicca’ del cartellone è la nuova opera "Una matita e un pezzo di carta", con drammaturgia di Marina Meinero e musica di Elvira Muratore, che debutterà il 10 maggio per ricordare gli 80 anni dal referendum istituzionale: il lavoro seguirà le vicende di due donne nell’Italia repubblicana, e in alcuni snodi cruciali gli spettatori, tramite una app, potranno decidere come far procedere la trama. Per cambiare magari il corso della Storia. Info, www.gmimodena.it