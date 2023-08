Gioventù Musicale in Appennino Trekking e note ad alta quota

Ultimi appuntamenti in Appennino per la Gioventù Musicale e il cartellone estivo di ’Musica Canto Parola’. Per salutare questa stagione di sole, di caldo e di note, oggi alle 14 da Passo del Lupo, sopra Sestola, partirà un nuovo trekking musicale con le guide escursionistiche de Le vie dei monti. Si tratterà di un percorso facile ad anello, della durata di circa tre ore, che vedrà alcune soste e tappe musicale con i giovani strumentisti del Modena Horn Quartet (in foto), ensemble di corni composto da Alessandro Montanari, Piero Silvestri, Gianluca Pagliara e Benedetto Dallaglio. Il gruppo sarà poi protagonista anche del concerto delle 17.30 al Giardino botanico Esperia: dal Quartetto di Franz Strauss e ’Le rendez-vous de chass’" di Rossini, al coro dei Pellegrini dal ’Tannhauser’ di Wagner, fino ai Richiami dalla Prima Sinfonia di Brahms, verranno eseguiti brani dal repertorio operistico e sinfonico, con echi di musiche popolari d’oltralpe. Anche per questo concerto la Gmi propone un biglietto fai da te, da 0 a 10 euro, secondo disponibilità, responsabilità e gradimento. Domani alle 19, poi, presso la Corte Mancante di Fanano il coro Luigi Gazzotti di Modena presenterà canti tradizionali e canti partigiani, come contributo musicale al progetto ’Terra libera Memoria di tutti’, promosso dall’Anpi e dalla Fondazione Gmi di Modena nell’80° anniversario dell’inizio della Resistenza.

Stefano Marchetti