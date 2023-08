Gioventù Musicale, un gran finale ’Platero e io’, il dolce melologo

di Stefano Marchetti

"Pequeño, peludo, suave", piccolo, peloso, morbidissimo. Platero è un asinello, "così morbido fuori, che si direbbe che fosse tutto di cotone, che non avesse ossa", sullo sfondo della campagna andalusa. Va lento, paziente, dolce e beato. Come si fa a non volergli bene? ’Platero y yo’, il libro di Juan Ramòn Jiménez, premio Nobel per la letteratura 1956, è la storia di una tenera amicizia, quella fra il somarello e il poeta, delle loro passeggiate punteggiate da ricordi e riflessioni, della loro solidarietà. È come un’elegia leggera che ci accarezza, "una favola che si nutre soltanto e specialmente di realtà e di conoscenza dell’uomo, di cui l’asino Platero resta il simbolo per eccellenza, così vero, così rassicurante", scriveva il grande letterato Carlo Bo. Il legame fra l’asinello e il poeta è così forte che Jiménez riesce a leggere le vicende della sua vita e del mondo attraverso gli occhi ("come due scarabei di vetro nero") e i sentimenti del suo amico a quattro zampe. E in quel viaggio ci sono tutta la gioia e la libertà dell’infanzia che noi adulti abbiamo purtroppo perduto per sempre.

’Platero y yo’ è suddiviso in 138 brevi capitoli, pieni di colori e di luci, Nel 1960 il compositore Mario Castelnuovo Tedesco ne scelse con cura 28, come altrettanti quadri narrativi di una raffinata ed emozionante partitura per chitarra e voce recitante, un melologo in cui il dialogo fra narratore e musicista scorre intenso. Proprio con questa deliziosa opera la Gioventù Musicale chiude la stagione estiva di ’MusicaCantoParola’: stasera alle 21 nello spazio estivo del Teatro Tempio a Modena, ’Platero e io’ ci verrà presentato dalle voci di Anna Maria Pignatti e Isabella Dapinguente e dalla chitarra di Giacomo Susani, e la messa in scena sarà impreziosita dalla proiezione degli acquerelli originali di Giuliano Della Casa. Anche per questo appuntamento, viene proposto un biglietto fai da te, da 0 a 10 euro, secondo disponibilità, responsabilità e gradimento.

Originario di Padova, naturalizzato britannico, Giacomo Susani – ha scritto il Bbc Music Magazine – "è chitarrista con una miriade di colori e una sensibilità audace". Giovane e pluripremiato, è stato insignito già due volte della prestigiosa ’Chitarra d’oro’. Si è formato come chitarrista con Stefano Grondona al Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza e con Michael Lewin alla Royal Academy of Music, e parallelamente come compositore in Italia e Inghilterra. Ha insegnato chitarra allo Junior Department della Royal Academy of Music di Londra, e sta studiando direzione d’orchestra al Conservatorio Verdi di Milano.