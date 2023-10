Gioventù Nazionale:: "Negozi etnici, ora più controlli"

In merito alla delicata questione dei market etnici, Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, si fa portavoce delle "preoccupazioni" della comunità di Carpi. Ad intervenire sul tema è Francesco Natale, Responsabile di Gioventù Nazionale Carpi: "È tristemente noto che alcuni market etnici, soprattutto nelle ore serali, vendano alcolici a minori. Questo non è solo un problema legale, ma anche un rischio per la sicurezza e il decoro delle nostre strade.

Gioventù Nazionale Carpi auspica che si intensifichino i controlli nei confronti dei market etnici che violano le leggi vigenti".

Inoltre chiede di anticipare l’orario (attualmente le 22) dopo il quale è vietato l’asporto di bevande poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi.