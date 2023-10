Gioventù Nazionale ripulisce la targa dedicata ad Almirante

Ieri mattina Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha ripulito la targa della sede carpigiana di Fratelli d’Italia dedicata a Giorgio Almirante che era stata imbrattata con un adesivo. "Noi non ci siamo mai permessi e mai ci permetteremmo di imbrattare simboli e ricordi – per di più di persone che sono venute a mancare – dell’altra parte politica. Invece nel giro di pochi mesi abbiamo dovuto ripulire il cartello a Modena della via in ricordo di Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico comunista, ed oggi la targa della sede carpigiana di Fd’I intitolata a Giorgio Almirante. Se qualcuno con qualche adesivo pensa di poter in qualche modo schernire il loro ricordo, si sbaglia di grosso", dichiarano Lorenzo Rizzo, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, e Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi.