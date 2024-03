Giovenzana in campo . Domani la presentazione di Piazza Futura

A capo della lista civica Piazza Futura, Chiara Giovenzana annuncia il lancio della lista domani alle 18.30 nella sede di Stars & Cows e Irecoop Modena in Via Luigi Gazzotti 220 (Modena). Quarantaquattro anni, ex cervello in fuga, imprenditrice di formazione scientifica, nel 2020, Giovenzana si è candidata nel ‘listone’ del presidente Stefano Bonaccini per il consiglio regionale, mancando di poco l’elezione. Ora, forte della sua esperienza internazionale – in particolare tra Svizzera e Stati Uniti – e del suo mai nascosto amore per Modena, torna in pista al timone di una lista civica alleata del Pd, che punta a occupare uno spazio al centro e nel mondo dell’associazionismo e del terzo settore.

"Dall’incontro tra un gruppo di giovani che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco in prima persona per la propria città e alcune associazioni, tra cui Base Italia, Italia del Futuro e Volt – spiegano dalla lista – nasce la lista civica Piazza Futura. Piazza Futura nasce con l’obiettivo non solo di partecipare alle elezioni amministrative di Modena dell’8-9 Giugno 2024, ma anche di costruire un laboratorio di idee, progetti e esperienze per la città che possa continuare nei prossimi cinque anni". Sociale, innovazione e sostenibilità "sono le tre linee guida generali che indirizzano il lavoro che la lista porterà avanti".

Chiara Giovenzana è stata individuata come capolista e guida del progetto, "per le esperienze nel mondo della ricerca e dell’imprenditoria in Italia e all’estero, oltre che per il suo impegno civile (e nel sociale) in Emilia Romagna e specialmente nella città di Modena, verso cui ha sempre mostrato un legame fortissimo".