Gira da sette anni senza assicurazione: multa da 3mila euro

Da 7 anni girava senza assicurazione e da 11 con l’auto non revisionata. Contro un cinquantenne carpigiano elevata una sanzione complessiva di 1.250 euro. Di fronte all’aumento registratosi nell’Area Nord di reati stradali collegati alla mancata revisione dei veicoli o alla circolazione di vetture sprovviste di assicurazione, il comando della Polizia Locale di Cavezzo ha intensificato sul proprio territorio i controlli. L’ultimo è stato compiuto martedì mattina, alla presenza del comandante Egidio Michelini, con l’impiego di una pattuglia che ha effettuato un posto di blocco all’altezza di Ponte Motta. A partire dalle 7 del mattino, grazie all’utilizzo del Targa System, un sistema di videosorveglianza molto sofisticato e avanzato installato circa un anno e mezzo fa sono stati controllati almeno settecento veicoli in transito su una delle arterie, più trafficate della zona. Gli agenti nell’occasione, oltre ad avere fermato e sanzionato appunto il cinquantenne carpigiano contro il quale è scattata una sanzione da 900 euro per la mancanza di assicurazione, hanno elevato altre contravvenzioni.