Gira in bicicletta con coltello e pistola ad aria compressa

Un 56enne è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Era il pomeriggio di venerdì quando, poco dopo le ore 16, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, nel corso di controlli, hanno intercettato una persona sospetta a bordo di una bicicletta.

L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, che teneva alla cintura dei pantaloni e un coltello a serramanico che nascondeva nel marsupio.

A conclusione degli accertamenti dei carabinieri, la pistola ed il coltello sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato.

Anche la Polizia di Stato ha denunciato, per lo stesso reato, un 47enne. In questo caso è stata fermata in via San Giacomo un’autovettura con a bordo due persone. All’interno del veicolo, posti sul sedile posteriore, venivano notati dagli agenti un paio di guanti di colore nero costruiti artigianalmente con l’aggiunta di bulloni in metallo e chiodi sulle protezioni per le nocche. A seguito di ispezione del veicolo sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, un coltello da cucina di oltre 20 centimetri, un’ascia ed un martello. Tutto il materiale veniva sequestrato in quanto posseduto senza giustificato motivo dal conducente del veicolo.

Il passeggero, invece, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente (cocaina) a uso personale.