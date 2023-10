Gira l’Italia a cavallo per beneficenza

"Ancora una volta ho conosciuto persone meravigliose che mi hanno saputo accogliere con un sorriso". Ieri mattina è transitato da Maranello Cristian Moroni, che in sella alla sua cavalla Furia sta girando l’Italia ormai da due anni a scopo benefico. "Sono solo all’inizio del viaggio, il percorso è ancora lungo". Ad ogni tappa, Cristian cerca la collaborazione di un’associazione del territorio e di un ristorante per organizzare cene solidali, il cui ricavato viene poi devoluto ad onlus o enti benefici. A nome dell’amministrazione, il sindaco Luigi Zironi ha accolto al suo arrivo Cristian Moroni, ospitato per alcuni giorni dall’associazione locale ‘Gli Amici del Cavallo’.