"Girare da soli?. Meglio evitare"

"Ci sono zone in cui non mi sento per nulla sicura di passeggiare e molto dipende anche dagli orari: la sera, infatti, evito di muovermi da sola. Soprattutto perché non esistono soltanto le vie principali – magari frequentate più a lungo e da più persone – ma anche strade più nascoste, più buie che non ti consentono

di camminare a cuore leggero, seppur ci si trovi in pieno centro storico – sottolinea la giovanissima Chiara Goldoni –. La mia percezione, negli ultimi tempi,

è che non sia stato ancora fatto tutto il necessario

per migliorare la situazione. Penso che bisognerebbe lavorare con maggior determinazione dal punto

di vista della prevenzione, per evitare che si possano verificare pericoli o situazione spiacevoli".