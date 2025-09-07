Una Virtus da sold out
7 set 2025
REDAZIONE MODENA

Girasoli per il maestro Pavarotti al cimitero di Montale

Per approfondire:

Sono due ceste di girasoli, il fiore preferito dal tenore, l’omaggio floreale che il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, hanno deposto sulla tomba di Luciano Pavarotti, nel cimitero di Montale Rangone, ieri mattina, nel 18° anniversario della scomparsa. Insieme a Mezzetti e a Paradisi erano presenti anche due figlie del Maestro, Cristina e Giuliana. Alla breve cerimonia hanno partecipato anche parenti e amici, oltre al parroco di Montale Andrea Gianelli.

Prima di recarsi al cimitero di Montale, il sindaco Mezzetti ha partecipato alla messa celebrata per il tenore nella chiesa di San Faustino a Modena. Intanto, venerdì sera, oltre 400 persone hanno partecipato nella piazzetta Trepponti allo spettacolo all’evento intitolato ’Crossover Night’, promosso dalla Fondazione presieduta da Nicoletta Mantovani e organizzato da Made Eventi con il patrocinio del Comune di Comacchio. Il format dello spettacolo era originale ed omaggiava lo spirito innovativo di Pavarotti, che per primo seppe fondere lirica e musica leggera, portando l’opera fuori dai teatri e direttamente tra la gente.

Particolare riguardo è stato riservato alle persone con disabilità motoria: per loro e per un accompagnatore era previsto l’accesso libero senza prenotazione, con uno spazio dedicato e comodo per assistere allo spettacolo in totale sicurezza e comfort. Nicoletta Mantovani ha spiegato dove nasce Crossover Night: "Il tema nasce dal desiderio profondo di rendere omaggio a uno degli aspetti più rivoluzionari dell’eredità di Luciano: la sua capacità di abbattere i confini tra generi musicali, con naturalezza e autenticità. Ha portato l’opera lirica nei cuori di milioni di persone, anche di chi non l’aveva mai ascoltata prima, e ha dato nuova dignità alla musica popolare, intrecciando con coraggio lirica, canzone d’autore e pop internazionale". E ancora; "Comacchio – ha rimarcato Mantovani – non è solo uno scenario suggestivo, ma un simbolo vivo della cultura locale".

