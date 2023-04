Giri ’sfrenati’ in giostra con i bulli: 15enne perde i sensi e resta ferita

Grave episodio, sabato scorso al parco di Nonantola, che ha visto coinvolta una 15enne, rimasta ferita mentre l’amico che l’ha difesa dai bulli è stato aggredito: incolumi altre due amiche che erano con loro per quello che doveva essere un pomeriggio di spensieratezza. E’ successo che due sconosciuti, anch’essi minorenni in età da scuola media, sono saliti sulla giostra con la 15enne facendola girare così veloce che la ragazza, ’spinta’ dal vento e dalla forza centrifuga, ha perso i sensi sbattendo probabilmente anche la testa.

In seguito, gli stessi avrebbero tentato di portarle via la bicicletta e la cassa bluetooth. Fortunatamente, l’intervento dell’amico ha fatto desistere i due malintenzionati. A raccontare l’accaduto è la madre della 15enne, che ha denunciato l’episodio via social, invitando a riflettere. "Fortunatamente – ha rassicurato la madre al Carlino – mia figlia oggi (ieri, ndr) sta bene. Non ha un carattere che esterna molto le emozioni, ma sicuramente è rimasta scossa. In ogni caso, l’importante è che si sia ripresa".

Tornando poi all’episodio di sabato pomeriggio, la donna racconta: "Quando mia figlia è rientrata a casa, non ci ha raccontato subito quello che era successo. Ho ricostruito tutto pian piano chiedendole la causa delle ferite che aveva in faccia e delle tracce di sangue sul capo. Poi, mio marito ha parlato con una sua amica e con l’amico che era con loro. Da ciò che sappiamo, sabato pomeriggio mia figlia era al parco e si trovava sulla giostra girevole, quando a un certo punto due sconosciuti, ragazzini in età da scuola media, hanno cominciato a far girare questa giostra in modo talmente veloce che mia figlia, già di per sé di corporatura molto minuta, è finita con la testa all’indietro priva di sensi. In quell’occasione, dovrebbe avere sbattuto contro qualcosa che l’ha ferita al volto. Solo l’intervento dell’amico, che pure ha preso qualche botta, ha fatto fermare la giostra e così mia figlia è stata soccorsa. Inoltre, dopo tutto questo gli stessi ragazzini malintenzionati hanno tentato di portarle via la bicicletta e la cassa bluetooth. Anche in questo caso l’amico di mia figlia si sarebbe messo in mezzo, prendendo altre botte (gli sono volati via anche gli occhiali), ma poi i due hanno desistito nel loro intento. Io e mio marito abbiamo tenuto in osservazione mia figlia per il resto della giornata, ma siamo preoccupati per l’accaduto. Ci auguriamo che non abbiano a ripetersi simili episodi e abbiamo raccomandato, in queste occasioni, di chiedere subito aiuto".

Marco Pederzoli