"’Giro di briscola’ progetto sociale Critiche? Un danno d’immagine"

"Con ’Un giro di briscola’ contrastiamo l’isolamento degli anziani". Così i sindaci dei comuni montani dell’Unione del distretto ceramico (Palagano, Prignano sulla Secchia, Frassinoro e Montefiorino) presentano il progetto – finito al centro di polemiche nazionali – che prevede attività itineranti di socializzazione rivolte alla terza età, finanziato con i fondi Pnrr per 220mila euro.

L’obiettivo, "travisato da alcune trasmissioni televisive tra cui ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano (che poi si è scusato, ndr)", è arginare la solitudine. Contro le "strumentalizzazioni" i sindaci valutano una denuncia per danno d’immagine: "Le critiche si sono basate sul titolo e su un pregiudizio".

I sindaci hanno chiarito due punti: non si tratta di giocare a carte e il bando Pnrr era specifico per l’inclusione sociale e non poteva finanziare eventuali interventi su strade o altre criticità.

Dunque, si è puntato sul rafforzamento della rete di solidarietà.

"L’idea – spiegano i sindaci – è quella di stimolare gli anziani a uscire di casa, offrendo loro attività aggregative e ricreative guidate, finalizzate a promuovere il benessere e il mantenimento delle relazioni sociali. Agli anziani residenti nei quattro comuni dell’area montana verranno infatti offerte occasioni di socializzazione e di stimolazione cognitiva (utile per la prevenzione dei disturbi della memoria) progettate e realizzate da operatori con specifiche competenze di natura socio assistenziale e riabilitativa". Le attività si svolgeranno una volta alla settimana in ognuno dei quattro comuni, dalle 14.30 alle 17, e ai residenti si offrirà l’indispensabile servizio di trasporto gratuito per raggiungere il centro e far rientro alla propria abitazione. Per i sindaci promotori del progetto "a dispetto di alcune ricostruzioni mediatiche, si tratta di un’iniziativa che promuove l’inclusione di una fascia d’età particolarmente fragile nelle proprie comunità di appartenenza. ‘Un giro di briscola’ intercetta fondi Pnrr dedicati specificatamente ad azioni sociali, senza quindi sottrarre un euro ad altre linee di finanziamento". I promotori del progetto sono Fabio Braglia, sindaco di Palagano, Mauro Fantini, sindaco di Prignano sulla Secchia, Maurizio Paladini, sindaco di Montefiorino, e Oreste Capelli, sindaco di Frassinoro. "Quella di ‘Fuori dal coro’ – hanno proseguito i sindaci – è stata una strumentalizzazione che non ci è piaciuta. Tra l’altro, una strumentalizzazione che più che riguardare noi, ha riguardato i nostri cittadini, che ancora non conoscevano questo progetto e sono stati intervistati solo sul tema della ‘briscola’, del titolo". "Il titolo ‘Un giro di briscola’ – ha spiegato Cristina Plessi, responsabile dei Servizi sociali dell’Unione Comuni distretto ceramico – doveva dare l’idea della socialità: ’andare a fare un giro di briscola’ nel linguaggio comune significa uscire di casa e incontrare qualcuno. Non si tratta di giocare a carte, le attività sono di socializzazione e stimolazione cognitiva, sia con la relazione sia attraverso strumenti tecnici che possiedono gli operatori dedicati a queste attività".

Sofia Silingardi