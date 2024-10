Giro di fatture false per 18 milioni. Due arresti e 24 persone indagate

Un’associazione a delinquere ramificata tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, capace di dare vita a un giro di false fatture per quasi 18 milioni di euro tra il 2022 e il 2024, utilizzando tredici società cartiere con l’obiettivo di consentire l’evasione dell’Iva e del reddito . È l’ipotesi alla base dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato ieri mattina all’arresto e alla custodia in carcere di due persone, nell’ambito di una maxi inchiesta che coinvolge complessivamente 24 persone e tredici società. Coinvolti anche un 44enne residente a Fiorano insieme a un uomo classe ’68 nato a Modena.

In carcere invece sono finiti Yuri Fergemberger, 41enne di Rapallo, e Paolo Spadoni, 54enne della Spezia, ritenuti promotori e vertici della rete che, secondo il Nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle spezzine, avrebbe messo in atto una serie di reati finanziari – emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione – attraverso diverse società fittizie, intestate a fidati prestanome. Caduti nella rete delle indagini, figurano (tutti indagati a piede libero) anche gli spezzini Massimiliano Luppi, Alessandro Barbolini, Dino Mencarelli, Luciano Mainoldi, i liguri Luca Fergemberger, Michele Polieri, Rinaldo Dubois ed Edoardo Boldrini (nato a Empoli), gli emiliani Gianfranco Addamiano, Tommaso Colonna (di Fiorano), Maurizio Scala, Luca Covezzi, i lombardi Silvano Ferrari, Denis Adamo, Franco Eugenio Spagarino, il trentino Andra Sauda, il marocchino Nawal Moughia, il romeno Mihai Dorin Diaconescu, e i cinesi (residenti a Prato) Yewei Deng, Wu Zhang, Shengyan Deng e Qiuzhao Deng.

Proprio nel corso delle perquizioni, i finanzieri si sono visti piovere addosso oltre 215mila euro in banconote di vario taglio, lanciate dalla finestra dell’abitazione in cui gli investigatori erano andati a rintracciare i 4 cinesi.