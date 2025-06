Giro di Slovenia: Tsarenko trionfa, Paletti 5° tra i giovani

Il tappone del Giro di Slovenia ha visto la vittoria dell’ucraino Tsarenko superstite della fuga di giornata, che ha resistito al ritorno del gruppo inseguitori tra i quali il 21enne modenese Luca Paletti (nella foto), che ha concluso 23° assoluto classificandosi 5° nella classifica giovani: un risultato positivo, ma al di sotto delle sue aspettative. L’azione del portacolori de team modenese-reggiano VF Group Bardiani è stata brillante nella prima parte della salita del Golte, ma quando lo squadrone dell’Uno X ha selezionato il gruppo inseguitori negli ultimi tre chilometri, il terzetto della VF Group con Paletti,Tolio e Scalco ha ceduto qualche secondo e il team di patron Vincenzo Oliva è ora secondo alle spalle del Team Uno X.

Oggi il Giro di Slovenia si conclude a Nove Mesto con il probabile arrivo per velocisti che non cambierà la classifica finale. Il Team VF Group sarà sicuramente protagonista al Giro Next (già Giro dei dilettanti in passato ndr), che scatterà da Rho domenica 15 giugno. Oggi si conclude a Glasgow il Tour of Britain, con una kermesse di km.82: Rachele Barbieri, dopo aver lavorato per il suo team Picnic Post NL, proverà a salire sul podio nonostante le tante velociste in gara. Sul velodromo di Padova è stata la campionessa regionale a crono Alessia Orsi a cogliere una bella vittoria nello scratch, a conferma della versatilità della ragazza di Sozzigalli e del movimento femminile modenese. A Molinette (Bs) sarà in gara l’allieva serramazzonese Anna Mucciarini, tricolore a cronosquadre e vincitrice a Cesano Maderno nella gara in attesa del Giro d’Italia. Saranno tutti impegnati nella giornata del ciclismo a Cavriago, sia gli esordienti con il via della 12 (km,39),che gli allievi alle 15,15 (km,77,200) con il campione emiliano a crono Nicolò Fiumara(Team Paletti) che cercherà il terzo sigillo stagionale.

Andrea Giusti