Giro di vite sui monopattini "Più controlli sotto i portici"

Ha ricevuto il consenso di tutti i gruppi consigliari la mozione del Fratelli d’Italia concernente la campagna di sicurezza mirata a chi utilizza monopattini, presentata in Consiglio comunale giovedì sera.

Nello specifico, spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia, con la mozione "abbiamo chiesto di intensificare, attraverso l’impiego degli agenti della Polizia locale, l’esecuzione di controlli mirati, specie in alcune aree considerate più critiche, volti a garantire la sicurezza stradale di chi viaggia con il monopattino, ma anche quella degli altri utenti della strada, in primo luogo dei pedoni, così come si sta facendo a Modena". Inoltre, proseguono i consiglieri, "con tale atto chiediamo anche di svolgere periodicamente delle verifiche per sincerarsi che i monopattini non vengano utilizzati, ad esempio, sotto i portici del centro storico di Carpi (come tanti cittadini e commercianti lamentano, ndr). Non va dimenticato, infatti, che l’utilizzo di questi mezzi, così come anche la loro sosta, sono vietati sui marciapiedi in quanto possono rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri". "Troppo spesso nel centro storico di Carpi, in particolare sotto i portici – sostiene Federica Boccaletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e prima firmataria della mozione – si riscontrano comportamenti scorretti specie di chi transita utilizzando il monopattino, in aree in cui ciò è vietato, rischiando seriamente di mettere a repentaglio la propria incolumità e, soprattutto, quella degli altri cittadini che, ad esempio, uscendo da un negozio o passeggiando potrebbero essere sorpresi o peggio urtati da un monopattino. Riteniamo, dunque, fondamentale disincentivare tali comportamenti attraverso controlli mirati da parte della Polizia locale ed esprimiamo ampia soddisfazione per l’esito della votazione all’unanimità".

Maria Silvia Cabri