Giro d’Italia: cadute a Nova Gorica, Aleotti e Roglic in difficoltà

La tappa del Giro d’Italia che si è conclusa a Nova Gorica è stata contrassegnata da cadute, e anche i modenesi hanno pagato dazio. Il finalese Giovanni Aleotti (nella foto), che aveva battuto un ginocchio nella tappa di Napoli alla partenza da Modena, aveva dichiarato di essere pronto ad affiancare Roglic per riconquistare la maglia rosa è rimasto coinvolto nella maxi caduta che ha riscritto la classifica generale alle spalle del messicano Del Toro.

Oggi Giovanni festeggia il suo 26esimo compleanno scalando il Montegrappa e sperando di essere d’aiuto a Roglic che, invece, ha riportato qualche abrasione che lo staff medico dello sloveno dovrà verificare, visto che è sempre più convinto dopo gli incitamenti dei suoi concittadini di lottare per la maglia rosa.

Il pavullese Luca Covili, vittima di una prima caduta per fortuna senza conseguenze apparenti a metà tappa, è rientrato in gruppo nella scia delle ammiraglie e poi come Aleotti nell’ultima caduta causa la strada viscida per la pioggia è riuscito ad evitarla perdendo comunque le ruote del gruppo dei migliori. Il corridore frignaese spera di poter recuperare terreno oggi nella tappa che si concluderà ad Asiago. Il 28enne pavullese ha perso solo un paio di posizioni nella generale e come ci ha detto il dott. Maurizio Vicini, medico vignolese della VF Group Bardiani a Modena, la terza settimana potrebbe essere quella decisiva per recuperare come è avvenuto nelle edizioni passate.

Elio Giusti