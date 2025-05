"Giro d’Italia e ambiente, weekend tutto verde"

Due rassegne che si intrecciano, tra ciclismo e sostenibilità. Le kermesse sassolesi ’Aspettando il Giro-E’ e il ’Temple Theater Green Festival’ iniziano questo week-end, in un perfetto connubio culturale che lega la buona pratica sportiva con l’equivalente ambientale. Considerata la partenza del Giro d’Italia su bici elettriche – che avverrà il prossimo 21 maggio, alle 9 da Piazza Garibaldi – il Comune di Sassuolo ha deciso di organizzare un percorso di avvicinamento, ricco di manifestazioni collaterali, che accompagnerà la cittadinanza al grande giorno.

Sono cinque, gli eventi in programma. Un convegno a cura di Associazione Stampa Modenese, nel quale interverranno tra gli altri il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e il giornalista Leo Turrini; una serata di gala con la partecipazione del ciclista Damiano Cunego; una lectio magistralis con Stefano Mancuso promossa dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Le altre due iniziative, una tavola rotonda sulla bicicletta come mezzo sostenibile e una biciclettata naturalistica lungo la ciclovia del Fiume Secchia, vedono un importante partenariato con l’associazione "STED": la stessa che, nelle medesime settimane, ha organizzato il festival ambientale che si terrà al Parco Ducale.

Per il quarto anno di fila, infatti, il 9, 10 e 11 maggio il Teatro Rompianesi e l’area circostante si tingeranno metaforicamente di verde per l’annuale appuntamento che permette di approfondire natura e sostenibilità. Per stimolare un dialogo privo di pregiudizi, i punti cardine della rassegna spazieranno – come nella precedente edizione – tra concerti, talk, area pic-nic, bancarelle di sostenibilità, performance teatrali e laboratori scientifici e artistici. Prima attività, tra le molte predisposte, sarà il venerdì pomeriggio con la festa di inaugurazione, con musica dal vivo sullo sfondo di un aperitivo a tema green.

"Ringrazio anzitutto – spiega Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo – chi ha collaborato con il Comune per la realizzazione delle kermesse, dai vari sponsor fino alle associazioni locali. La sinergia tra pubblico, privato e Terzo Settore funziona ed è la via giusta per fornire un ventaglio di opportunità aggregative ai cittadini. Siamo orgogliosi che la città possa abbracciare una vitale unione tra discipline sportive e mobilità sostenibile: l’idea è quella di riuscire ad accompagnare un evento di caratura nazionale come il Giro-E alla realtà sassolese. È, poi, anche parte del nostro mandato amministrativo dare la possibilità ai cittadini di muoversi in sicurezza in bicicletta. Vogliamo far sì che Sassuolo diventi, ancor di più, un punto di riferimento sportivo nel panorama nazionale". Per quanto riguarda il Temple Theater Green Festival, "l’obiettivo è attivare una sensibilità ambientale e sostenibile condivisa. Esso parte dalla tanto vituperata raccolta differenziata e arriva alle singole azioni personali".

Gabriele Arcuri