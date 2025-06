Giro d'Italia: Yates trionfa, Aleotti e Covili chiudono in gruppo

Nello splendido scenario all’interno del Vaticano alla presenza di Papa Leone XIV e con l’arrivo ai Fori Imperiali, si è concluso il 108° Giro d’Italia, vinto a sorpresa dall’inglese Yates con i modenesi Giovanni Aleotti e Luca Covili che hanno concluso in gruppo. Dopo la vittoria nella crono di Alessia Orsi a Cotignola, la gemella Martina ha colto una ottima quinta piazza a Cartiglia (Vicenza) imitata dal concittadino carpigiano, l’allievo Giacomo Orlandi a Turbigo (Mi).

Sempre tra gli allievi ha colto la nona piazza Federico Ganzaroli (San Felice) mentre i portacolori del Team Paletti, capeggiati dal neo campione emiliano Nicolò Fiumara, ieri hanno riposato e andranno a caccia del successo oggi nel Trofeo dei Tre Monti a Massalombarda (Ra).

Ieri al Meeting regionale Giovanissimi a Reggio Emilia, i modenesi hanno colto un solo successo assoluto con Emelina Budeanu (Iaccobike Sassuolo), mentre sono giunti nella top five Giacomo Sarritzu (Pol. Sanmarinese), Flavio Mattia Richeldi (Cicl. Maranello) Tommaso Pugliese (Cicl. Novese), Giulia Mogavero (UC Sozzigalli) e Cristina Budeanu (Iaccobike Sassuolo). Oggi a Fiorano giornata dedicata al ciclismo con il tradizionale appuntamento della 27^ Fiorano-Fiorano Memorial Vincenzo Teggi ed Erika Montanari: organizzata dal G. Spezzano-Castelvetro con il patrocinio dell’amministrazione comunala di Fiorano e della Provincia di Modena, saranno gli esordienti ad aprire le ostilità alle 9 (km. 24,600) con al via i i campioni provinciali Balboni (1°anno) e Caselli (2° anno), con il modenese Denny Cazzarò grande favorito. Alle 12,30 prenderà il via la gara clou, che dopo 7 giri del circuito iniziale porterà i corridori ad affrontare per tre volte la salita del Puianello per poi rientrare sul circuito iniziale 7 volte, per complessivi km. 176. Nelle passate edizioni ha gareggiato tra gli altri anche il messicano Del Toro, protagonista al Giro secondo assoluto e maglia bianca come miglior giovane. Saranno al via i migliori team nazionali con alcune squadre Continental che gareggiano anche con i professionisti. Tra questi gli azzurri della pista Lamon e Donegà e i modenesi Armin Caselli, Enrico Benassati e Jacopo Pignatti in cerca di gloria.

Andrea Giusti