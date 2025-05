Il Giro d’Italia oggi fa tappa a Modena: dove passa

Modena, 22 maggio 2025 – Il Giro chiama, la provincia di Modena risponde: a giudicare dall’entusiasmo di ieri in Appennino, con migliaia di persone sulle strade dell’ascesa all’Alpe di San Pellegrino e su tutto il territorio modenese attraversato (Piandelagotti, Frassinoro, Montefiorino), oggi ci si attende una città colorata di rosa, come peraltro è sempre accaduto quando l’organizzazione del Giro ha scelto Modena come arrivo o partenza di tappa.

Montagna rosa

Diverse le iniziative che i comuni montani hanno organizzato per l’occasione: tra edifici colorati di rosa (in piazza Miani a Frassinoro), murales dedicati a Fausto Coppi, striscioni e scritte sulle strade, il tifo non è mancato e, anzi, si è fatto particolarmente notare. “Devo dire che sono molto felice per quello che ho visto – ha detto il sindaco di Frassinoro, Elio Pierazzi – anche perché la pèopolazione ha partecipato con grande passione per rallegrare il passaggio, sia ai bordi dell’ascesa all’Alpe, sia alla discesa verso Montefiorino, dove i ciclisti andavano davvero velocissimi. E, come comune, ci ritroviamo strade asfaltate”, sorride.

“E’ stata una grande vetrina per tutto il territorio attraversato, un’esperienza indimenticabile per i più piccoli”, gli ha fatto eco il sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini, che ha voluto sottolineare la presenza di tanti bambini sulle strade della corsa. A Frassinoro, peraltro, Faustino Coppi, il figlio del ’Campionissimo’ al quale è stato dedicato un dipinto sulla facciata della casa rosa già citata (nella foto), ha emozionato i diversi appassionati di ciclismo partecipando a un incontro moderato da Leo Turrini.

Giro d'Italia, a Frassinoro dedicato un dipinto sulla facciata della casa rosa a Fausto Coppi

La tappa a Modena: le strade coinvolte

Oggi a Modena. Superato il territorio modenese per chiudere a Castelnovo Monti, oggi il Giro sarà nella nostra città. La carovana sarà presente già dalla mattinata in Piazza Roma (dove i ciclisti partiranno alle 13.15, anticipati dalla carovana pubblicitaria) e nelle altre aree allestite per gli spettatori, come il Villaggio Rosa al parco Novi Sad. Il gruppo si muoverà in direzione di via Emilia Centro, per poi uscire dalla città seguendo strada delle Morane, per poi toccare il comune di Maranello (passaggio previsto indicativamente per le 13.40 su via Vignola e via Claudia) e dirigersi verso Fiorano, che la carovana attraverserà lungo via Statale, via San Giovanni Evangelista e via San Francesco. Si passa quindi nel territorio del comune di Sassuolo (dove peraltro saranno chiuse le scuole secondarie di primo e secondo grado), dal quale poi si uscirà dalla provincia. E, c’è da giurarci, dappertutto, ai bordi delle strade, tifosi e semplici appassionati sono pronti a mostrare tutto il loro calore a una manifestazione che fa parte dell’immaginario collettivo nazionalpopolare.