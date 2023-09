Gita a Pavullo con la droga. Arrestato il pusher 19enne

Vende hashish a un gruppo di amici, questi vengono fermati durante una gita sul nostro appennino e rivelano l’identità del pusher facendolo finire in manette. Quando i carabinieri di Pavullo sono andati a perquisire l’abitazione di un 19enne di origini romene ma residente a Cento (Ferrara), hanno trovato poco più di due chili tra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi e panetti. Per il giovane è scattato immediatamente l’arresto. Tra le accuse, oltre a quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, c’è anche quella di porto abusivo di armi, in quanto sorpreso con addosso un coltello di oltre venti centimetri. Il tutto si è verificato tra la giornata e la sera di giovedì. La vicenda comincia a Pavullo. Qui, come anticipato, i militari fermano un gruppetto di ragazzi e li trovano in possesso di poco meno di 40 grammi di hashish. Alla richiesta di spiegazioni, raccontano di averli acquistati dal 19enne centese poco prima di partire per la gita in montagna. I carabinieri pavullesi decidono quindi di andare a controllare il presunto pusher, sospettando che potesse avere a disposizione altra sostanza. Un’intuizione che ha ben presto trovato conferma nei fatti. Oltre alla droga, gli uomini dell’Arma hanno trovato anche un bilancino e materiale per confezionare le dosi (ma non denaro provento di spaccio). Il 19enne, dopo l’arresto, ha ammesso le proprie responsabilità, affermando di tenere hashish e marijuana per conto di un gruppo di quattro o cinque amici e di rivenderle. Il ricavato lo utilizzava a sua volta per fumare stupefacenti. Ieri pomeriggio il ragazzo (assistito dall’avvocato Filippo Sabbatani) è comparso in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e l’imputato ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione, oltre a seimila euro di multa (pena sospesa e non menzione). Concluso il processo è stato rimesso in libertà.

Federico Malavasi