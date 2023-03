Gita sul Cimone per 380 alunni Bus e lezioni di sci offerti dalla Vis

Ben 380 studenti di Pavullo hanno trascorso tre giornate sulle nevi del Cimone, la maggior parte per la prima volta sugli sci, grazie all’idea e al contributo di Vis Hydraulics di Pavullo. Adamo Venturelli e Pamela Mucciarini di Vis spiegano come è nata l’iniziativa: "Viste le condizioni invernali strepitose del nostro meraviglioso Appennino, dopo il contatto favorevole con la dirigente scolastica Rossana Poggioli (scuola secondaria di I grado ‘Montecuccoli’ di Pavullo), si è deciso di confezionare l’offerta per gli studenti, convinti che nel migliore dei casi saremmo riusciti a riempire un bus per una giornata. Invece la risposta degli studenti è stata entusiastica: abbiamo portato sulle piste del nostro comprensorio centinaia di studenti. Agli oltre 240 ragazzi che non avevano mai sciato, la VIS – prosegue Venturelli – ha offerto la possibilità di accedere ad un corso di 2 ore con i maestri di sci delle nostre scuole. Il comprensorio del Cimone ci ha proposto un ’pacchetto studenti’ (skipass, pranzo, maestri) estremamente vantaggioso, quindi tutto è riuscito al meglio. Trovo che questa iniziativa sia stato l’esempio perfetto di come possiamo fare sinergia tra le realtà del territorio: aziende, scuole, eccellenze locali. Quello che ci resta – conclude – è l’entusiasmo degli studenti e delle famiglie per una esperienza che ha fatto assaporare la bellezza del nostro Appennino". Dal canto suo la dirigente scolastica Rossana Poggioli è soddisfatta: "Ringraziamo Adamo Venturelli che ha avuto l’idea e si è prodigato per la realizzazione, contribuendo in modo molto significativo, offrendo il trasporto con pullman per raggiungere le piste e la scuola sci per i principianti, oltre al supporto logistico per ogni fase da parte del Team Vis Hydraulics. Ringrazio – prosegue Poggioli – il Consorzio del Cimone, il dirigente dell’Istituto Cavazzi Sorbelli per il supporto del prof. Alessandro Giusti, tutti i docenti e accompagnatori che hanno seguito gli alunni più esperti e quelli sugli sci per la prima volta. Ringrazio le famiglie per aver valorizzato la proposta ma il ringraziamento più grande – conclude la dirigente – va ai ragazzi, che hanno accettato l’invito e si sono comportati sempre bene, trasmettendo entusiasmo e gioia".

E già si guarda al prossimo anno: Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone, dopo aver contraccambiato i ringraziamenti agli organizzatori ed ai partecipanti all’iniziativa, auspica che diventi un appuntamento fisso stagionale "utilissimo per far conoscere a tutti i giovani le bellezze dell’attività sportiva e ricreativa sulla neve".

