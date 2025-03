’Giù’, complici dell’ingiustizia: quel viaggio nei sotterranei dell’anima

Se è vero che il silenzio di fronte a un’ingiustizia rende complici, come reagire quando assistiamo a una violenza insopportabile sapendo che intervenendo potremmo finire male anche noi? Sollecita le giunture dell’anima ‘Giù – storie per lettori un po’ crudeli’ (Etabeta edizioni) l’ultimo libro di racconti del giornalista e scrittore modenese Carlo Gregori sulla perdita del senso di giustizia inteso come metro per regolare le relazioni tra gli individui.

’Giù’ è il racconto che dà il titolo al libro e lo conclude. Si svolge nella città sotterranea di Orvieto. Un gruppo di turisti incontra delle guide di un’associazione culturale locale chiamata ’Gli Amici di Fufluns’ e viene introdotto in una dimensione mostruosa, dove vengono ridotti in schiavitù. Il basso continuo della trama, sapientemente rallentata nel suo dipanarsi, è a tratti disturbante, evoca scenari allucinati e mostruosi che ricalcano atmaosfere alla Alfred Hitchcock, Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft. L’interpretazione della vicenda è affidata anche alla inquietante citazione di Hannah Arendt che chiude racconto e libro: "Il suddito ideale del regime totalitario è l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più".

Nella prima storia invece, L’uomo del gas, siamo nel 1957, durante il boom economico: un giovane viene assunto come apprendista presso un distributore di gas in montagna. Il titolare è un ex partigiano, considerato un eroe locale per aver riparato i torti del ‘44-‘45. La situazione però precipita a causa di un evento imprevedibile. Segue ‘Il medico di fiducia’, la storia di una paziente che deve scegliere un nuovo medico di famiglia in una situazione drammatica. Ma il nuovo dottore non riesce mai ad avvicinarla a causa dell’interferenza della moglie, che gli fa da ‘segretaria’ inquietante. Mentre nell’ultimo racconto, ‘Tennis Club Europa’, il racconto più lungo e complesso del libro, dagli echi pirandelliani, una signora si crede ancora giovane e si comporta da donna ricca e bella. Viene invitata a una festa annuale di un circolo esclusivo e importante, che tuttavia scoprirà essere in decadenza. Incontra figure spettrali che la trascinano in un vortice di delirio. "Il racconto – spiega Gregori – ha un risvolto politico: è una metafora satirica della storia dell’Unione Europea".

Il libro, che sarà presentato al Baluardo il 27 aprile alle 18, è disponibile sulle principali piattaforme web.

Gianpaolo Annese