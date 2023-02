"Giù le mani dalla nostra terra" Finale in corteo contro la discarica

I finalesi tornano a scendere in piazza contro il progetto della nuova discarica. "Giù le mani dalla nostra terra", è lo slogan che accompagnerà la nuova manifestazione, prevista per sabato mattina per iniziativa dell’Assemblea popolare, di cui fanno parte associazioni, singoli e forze politiche. "Siamo tutti preoccupati per l’autorizzazione rilasciata dalla Regione al progetto della maxidiscarica, che deve essere revocata", spiegano gli organizzatori. Due cortei si muoveranno in contemporanea alle 10 di sabato: uno di cittadini dai Giardini De Gasperi, un altro di agricoltori con i trattori da viale della Rinascita. Tutti convergeranno alle 11.30 sempre in viale della Rinascita, di fronte alla sede del consiglio comunale: "Qui si darà voce alla volontà popolare contraria a questa nuova disgraziata opera", viene annunciato. In un documento che sarà consegnato al sindaco, l’Assemblea popolare ricorda che "l’iter autorizzativo portato avanti dalla Conferenza dei servizi ha evidenziato gravi mancanze procedurali": l’autorizzazione – viene sottolineato – fu rilasciata seguendo l’iter previsto per un ampliamento "mentre in realtà avrebbe dovuto essere adottato quello relativo a una nuova discarica, essendo esaurito il quantitativo di rifiuti per la discarica precedente". Inoltre "l’inquinamento delle falde acquifere, già presente nell’area di destinazione, è un fatto accertato almeno dal 2015 – viene fatto notare –. Quanto prima va dato avvio a un risolutivo intervento di bonifica". L’Assemblea chiede al sindaco di farsi carico del problema, verificando anche eventuali nuove iniziative giudiziarie per far revocare l’autorizzazione alla discarica.

Il sindaco Claudio Poletti, in un video e una nota, ha anticipato che al termine del corteo riceverà una delegazione di manifestanti "per raccogliere proposte utili nell’opposizione all’ampliamento della discarica che la nostra amministrazione ha intenzione di continuare a condurre". Poletti ricorda che "le iniziative che si propongono come momento unitario, di condivisione e dialogo, trovano sicuramente il nostro sostegno. Siamo soddisfatti che il consiglio comunale, come quello dell’Area Nord, abbia approvato all’unanimità due mozioni che si oppongono all’ampliamento, proposte che ho personalmente riportato all’assessore regionale all’Ambiente".

s. m.