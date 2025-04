Giubbotti antiproiettile per la Polizia locale

Sono arrivate nuove dotazioni per il corpo unico della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, tra cui radio ricetrasmittenti portatili e giubbotti antiproiettile. Ad annunciarlo è la stessa Unione, che in una nota diffusa ieri spiega: "L’Unione Terre di Castelli annuncia con orgoglio un importante passo avanti nell’ottimizzazione delle attività di polizia locale grazie all’acquisizione di nuove tecnologie e strumenti che garantiranno maggiore efficienza operativa e sicurezza per i propri operatori e per la comunità. Sono state infatti recentemente acquistate 65 radio portatili Tetra Mission Critical PT590, un modello di punta per le comunicazioni che si distingue per qualità audio superiore, maggiore copertura radio e precisione di posizionamento avanzata grazie alla tecnologia Gnss multi-banda. Le radio sono accessoriate con microfono altoparlante, caricabatterie da tavolo e batterie di ricambio, offrendo così massima versatilità e funzionalità. La sicurezza degli agenti di polizia locale – prosegue la nota - è stata ulteriormente potenziata con l’acquisto di 18 giubbotti antiproiettile, disponibili in diverse taglie per adattarsi a ogni esigenza, e 5 giubbotti protettivi sotto-camicia. Questi dispositivi rappresentano una barriera fondamentale contro i rischi operativi, permettendo agli operatori di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Tali investimenti riflettono l’impegno dell’Unione Terre di Castelli verso l’innovazione tecnologica e l’eccellenza operativa, in continuità con i tanti interventi realizzati nelle precedenti annualità, garantendo una polizia locale più efficiente, protetta e connessa. Con questa dotazione, gli operatori saranno in grado di affrontare le sfide quotidiane con strumenti di alto livello, contribuendo a una maggiore sicurezza e serenità per tutti i cittadini".

Federico Ropa, assessore alla Sicurezza dell’Unione, commenta: "E’ un risultato importante in linea con gli obiettivi che ci siamo dati attraverso le Linee programmatiche di mandato. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, affinché gli agenti del corpo unico di Polizia locale possano lavorare in piena sicurezza. Abbiamo a disposizione – prosegue Ropa - agenti competenti, preparati ed appassionati; dobbiamo valorizzarli al meglio, facilitando il lavoro che con professionalità e senso del dovere svolgono quotidianamente, nonché mettendoli nelle condizioni di poter operare con attrezzature al passo coi tempi".

Marco Pederzoli